Asso Ricambi: arriva un nuovo sito più completo e dinamico

Con un rinnovamento che va ben oltre l’aspetto grafico, Asso Ricambi presenta il suo nuovo sito ufficiale: una piattaforma pensata per esprimere con forza rinnovata l’identità del Consorzio, consolidare il dialogo con gli stakeholder e dare un impulso concreto alla rete, valorizzando i contenuti e i servizi che hanno fatto dell’organizzazione una realtà unica nel panorama dell’aftermarket indipendente. Un impegno che il Consorzio Asso Ricambi ha manifestato anche sostenendo i progetti di valore di SICURAUTO.it, come Golden Sponsor dell’AFTERMARKET & SERMI FORUM ad Autopromotec 2025 e del 5° Aftermarket Report (2025), che presenteremo a Milano il 9 ottobre.

UNA NUOVA VESTE DIGITALE PER UNA RETE IN CONTINUA EVOLUZIONE

Il nuovo sito Asso Ricambi, frutto di un lavoro sviluppato internamente, è stato completamente integrato con l’Enterprise Resource Planning – spiega il Consorzio – diventando così uno strumento digitale altamente strategico con l’obiettivo di potenziare l’efficienza, la trasparenza e la comunicazione all’interno della rete, offrendo un’interfaccia moderna, contenuti sempre aggiornati e servizi su misura per Associati, Partner e officine affiliate.

“La piattaforma è stata concepita per offrire un’esperienza coerente con i nostri valori fondanti: centralità delle persone, trasparenza ed efficienza”, ha dichiarato Ignazio Romeo, Responsabile ICT di Asso Ricambi. Gli fa eco il Direttore Generale Giampiero Pizza: “Il nuovo sito rafforza l’identità del Consorzio, semplifica l’accesso ai servizi e apre nuove opportunità di relazione con l’intera filiera dell’aftermarket”.

I PUNTI DI FORZA DEL NUOVO SITO ASSO RICAMBI

Il sito è molto più di una vetrina istituzionale: è progettato per offrire un ecosistema digitale per accogliere e valorizzare l’intera Communitas di Asso Ricambi, la prima nel suo genere nell’aftermarket. Il portale si presenta con una home page moderna, chiara e dinamica, che racconta l’identità del Consorzio e le sue evoluzioni. Le sezioni sono state riorganizzate per favorire una navigazione fluida e intuitiva:

Aree dedicate ad Associati, Partner, Team operativo e Consiglio Direttivo;

ad Associati, Partner, Team operativo e Consiglio Direttivo; Spazi valorizzati per i programmi strategici, i brand proprietari e il mondo Asso Service ;

per i programmi strategici, i brand proprietari e il mondo ; La nuova Asso TV , una sezione multimediale dedicata a video, interviste e approfondimenti di settore;

, una sezione multimediale dedicata a video, interviste e approfondimenti di settore; Contenuti aggiornati e servizi digitali costantemente fruibili, pensati per favorire l’interazione e il senso di appartenenza.

ASSO SERVICE: IL CUORE PULSANTE DELLA RETE OFFICINE

Tra i principali plus del Consorzio, spicca la rete Asso Service, una delle realtà più strutturate e capillari dell’aftermarket italiano, con oltre 1.550 officine affiliate su tutto il territorio nazionale. Il programma fornisce supporto tecnico, visibilità, formazione continua e strumenti digitali, consolidando il legame tra 120 ricambisti associati, autoriparatori e clienti finali.

Asso Service non è solo un network: è l’espressione concreta della missione consortile, ovvero quella di creare valore attraverso una rete di relazioni sinergiche, competenze condivise e servizi innovativi che hanno generato oltre 380 milioni di euro come fatturato aggregato.

I BRAND E I PROGRAMMI CHE DISTINGUONO ASSO RICAMBI

Oltre alla rete officine, il Consorzio Asso Ricambi ha sviluppato nel tempo una gamma di marchi proprietari e piattaforme ad alto valore aggiunto: