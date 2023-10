Assicurazioni USA, ricambi carenti: lunga attesa per la riparazione

Le compagnie di assicurazione auto negli USA stanno navigando in acque agitate, con tempi di riparazione post incidente che hanno raggiunto livelli record nel 2023. E’ quanto emerge dall’indagine di JD Power che valuta la fiducia e la soddisfazione dei clienti delle Assicurazioni alle prese con ritardi provocati da officine congestionate e ricambi auto che scarseggiano.

ARRETRATI IN OFFICINA E CARENZA DI RICAMBI RALLENTANO LE RIPARAZIONI AUTO USA

Lo studio J.D. Power U.S. Auto Claims Satisfaction condotto da settembre 2022 ad agosto 2023, valuta la soddisfazione dei clienti delle Assicurazioni auto negli USA che hanno denunciato danneggiamenti all’auto negli ultimi nove mesi prima di partecipare. Il report si basa sulle risposte di 9.659 clienti ma esclude le richieste per danni ai vetri, furto auto e richiesta di assistenza stradale. È fondamentale innanzitutto comprendere le ragioni di tali ritardi.

Il dato più eclatante è che il tempo del ciclo di riparazione dal primo avviso alla restituzione del veicolo negli USA è aumentato a 23,1 giorni. Un aumento di 6,2 giorni rispetto ai livelli del 2022 e 11 giorni in più rispetto al 2019, prima del Covid. Un rallentamento dovuto – spiega JD Power – alle officine di riparazione che stanno affrontando considerevoli arretrati, ma anche alla carenza di ricambi auto che amplifica ulteriormente il problema.

SODDISFAZIONE CLIENTI ASSICURAZIONI CONTRO OGNI PREVISIONE, ECCO PERCHÉ

Nonostante le difficoltà, un dato emerge in modo sorprendente: la soddisfazione del cliente è aumentata. Questo successo è dovuto principalmente agli sforzi delle compagnie di assicurazione nell’adattare i loro processi, migliorare la comunicazione e mostrare empatia verso i loro clienti. Questo ha evidenziato che la chiave non è necessariamente la rapidità del servizio, ma la trasparenza, la comunicazione e l’attenzione al cliente.

“Gli assicuratori sono stati in grado di ottenere punteggi significativamente più alti di soddisfazione dei sinistri automobilistici in un momento in cui i costi e le tariffe sono in aumento”, spiega Mark Garrett, director of global insurance intelligence J.D. Power. “Essere empatici nei confronti del cliente contribuisce notevolmente a creare fiducia in loro”.

RIPARAZIONE AUTO LENTA NEGLI USA, CALA LA SODDISFAZIONE SUL NOLEGGIO

Nonostante i tempi di riparazione molto più lunghi, il sondaggio di JD Power rileva un incremento del punteggio nelle seguenti aree:

Liquidazione;

Denuncia del sinistro ;

; Gestione del sinistro ;

; Perizia e stima dei danni ;

; Processo di riparazione.

L’unica voce in calo invece è l’esperienza con il noleggio auto tramite l’Assicurazione.