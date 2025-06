Arval Italia: RINA certifica lo stato d’uso dei veicoli usati

Il mercato delle auto usate assume un ruolo sempre più centrale nell’economia e nelle scelte degli italiani, che preferiscono un veicolo di seconda mano a uno nuovo, principalmente per motivi di risparmio. Un trend a cui Arval Italia – società del Gruppo BNP Paribas specializzata nel noleggio a lungo termine e nella mobilità integrata – ha risposto introducendo la certificazione AutoCert by RINA delle auto usate. Una valutazione indipendente che rafforza fiducia e trasparenza, certificando il valore nel remarketing dei veicoli usati Arval Italia destinati ad aziende e acquirenti privati.

UN MERCATO IN FERMENTO: LA SPINTA DELL’USATO DI ARVAL ITALIA

Secondo i dati ACI, nel 2024 i passaggi di proprietà in Italia hanno registrato un incremento dell’8,3%, superando i 3,15 milioni di unità. Per ogni 100 nuove immatricolazioni, 198 veicoli usati hanno cambiato proprietario. Dal punto di vista economico, l’Osservatorio Findomestic ha rilevato una crescita del 10% nel valore del mercato dell’usato, che ha toccato i 24 miliardi di euro, confermandosi il segmento con il maggiore giro d’affari nel panorama dei consumi durevoli italiani.

In questo scenario dinamico, Arval gioca un ruolo di primo piano: nel solo 2024, la società ha immesso nel mercato italiano circa 75.000 veicoli usati, provenienti dal rientro dei contratti di noleggio a lungo termine, regolarmente sottoposti a manutenzione all’interno del proprio network di officine convenzionate. Veicoli che, attraverso una seconda vita commerciale – che sia tramite rinoleggio o rivendita – contribuiscono a soddisfare una domanda crescente di mobilità flessibile e accessibile.

AUTOCERT: UN NUOVO PARADIGMA PER IL REMARKETING AUTO USATE ARVAL

L’iniziativa nasce da una sinergia strategica tra Arval Italia e RINA che mette a disposizione degli operatori professionali una certificazione indipendente dello stato d’uso dei veicoli provenienti dalla flotta Arval, completamente gratuita per i rivenditori professionali italiani che lavorano con Arval e ne fanno richiesta. Con AutoCert by RINA, Arval Italia intende rafforzare la propria value proposition nel comparto B2B e B2C dell’usato, ponendosi l’obiettivo di offrire una maggiore garanzia sull’affidabilità e sulle reali condizioni del veicolo. Il certificato è redatto secondo una metodologia rigorosa messa a punto da RINA e attesta in modo oggettivo lo stato d’uso del veicolo.

“Siamo in grado di offrire agli acquirenti di auto usate una certificazione fornita da un ente terzo, aumentando la sicurezza e la trasparenza per chi sceglie un veicolo di seconda mano per le proprie esigenze di mobilità. L’ambizione è anche quella di supportare i rivenditori professionali nell’affermare una maggiore autorevolezza sul mercato, fornendo un documento concreto e oggettivo sullo stato del veicolo”, dichiara Emmanuel Lufray, Direttore Remarketing di Arval Italia.

RINA: COMPETENZA TECNICA E SINERGIA PER GENERARE VALORE

Dall’altra parte, RINA porta in campo un know-how consolidato nel settore delle ispezioni e certificazioni, contribuendo a dare un volto più affidabile e professionale al mercato delle auto usate. “La collaborazione con Arval nasce dalla volontà condivisa di portare maggiore trasparenza e affidabilità nel mercato dell’usato – spiega Andrea Allosio, Certification Market Development Executive Director di RINA –. Con AutoCert uniamo le nostre competenze tecniche alla visione innovativa di Arval, offrendo ai rivenditori e, indirettamente, anche ai clienti finali, uno strumento concreto per valutare in modo oggettivo la condizione del veicolo. È un esempio tangibile di come due realtà complementari possano fare squadra per generare valore e fiducia”.