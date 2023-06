Arval e HDI assicurazione: insieme per più servizi sul noleggio auto

Arval Italia, società specializzata nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità sostenibile del Gruppo BNP Paribas, ha annunciato una partnership con HDI Assicurazioni, una compagnia multiramo operante in Italia. La collaborazione ha portato alla creazione di un nuovo prodotto di noleggio auto che permette ad HDI di offrire ai propri clienti un pacchetto completo di servizi, integrando l’offerta e la competenza di Arval a quelli della compagnia assicurativa in un’unica offerta a maggior valore per il cliente.

ARVAL E HDI: LA PARTNERSHIP IN ITALIA PER IL NOLEGGIO AUTO COMPLETO E FLESSIBILE

La partnership giunge in un momento in cui il noleggio a lungo termine sta diventando un motore trainante per il mercato dell’auto. Attualmente, una nuova immatricolazione su tre è a noleggio, con una crescita costante anche tra i consumatori privati: si stima che questi contratti abbiano già superato le 160.000 unità secondo i dati Aniasa riferiti al 2022. Il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione di mobilità preferita e alternativa all’acquisto dell’auto, soprattutto in questo periodo di transizione con all’orizzonte il divieto delle auto ICE dal 2035 non alimentate a e-fuel. Difatti, tra i motivi principali per cui si sceglie il noleggio auto a lungo termine ci sono molti servizi più vantaggiosi rispetto all’acquisto dell’auto di proprietà:

la disponibilità di un’auto nuova, più tecnologica e sicura per un periodo definito, generalmente compreso tra i 36 ei 48 mesi, a fronte del pagamento di un anticipo e di un canone fisso mensile;

per un periodo definito, generalmente compreso tra i 36 ei 48 mesi, a fronte del pagamento di un anticipo e di un canone fisso mensile; una serie di servizi e costi fissi inclusi, tra cui manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h24 e assicurazione.

Le due aziende fanno sapere tramite un comunicato congiunto che con la partnership tra Arval e HDI, i clienti avranno accesso a un prodotto completo e più personalizzato per soddisfare le loro esigenze di mobilità con la massima flessibilità e convenienza.

COMMENTO ARVAL ITALIA SULL’ACCORDO CON HDI PER IL NOLEGGIO AUTO

“Quella con HDI Assicurazioni è la prima partnership di Arval nel settore assicurativo e sono orgoglioso di averla sottoscritta con uno dei leader di mercato. Questa collaborazione unisce la nostra profonda conoscenza del mercato automotive e del noleggio con l’expertise di HDI in campo assicurativo, a tutto vantaggio dei nostri clienti, che potranno beneficiare di un prodotto completo e di una consulenza a 360°. In un segmento in forte crescita come quello del noleggio ai privati, poter fornire questo tipo di supporto ai consumatori ci aiuta a semplificare ulteriormente le soluzioni proposte aumentando al contempo i vantaggi per chi sceglie di noleggiare un’auto con noi e HDI” dichiara Alessandro Pigazzi, Direttore Retail & Partnership di Arval Italia.

COMMENTO HDI SULL’ACCORDO CON ARVAL ITALIA PER IL NOLEGGIO AUTO

“Siamo orgogliosi di aver avviato questa partnership con Arval per proporre una nuova customer experience del noleggio a lungo termine. La collaborazione nasce in un contesto di mercato nuovo dove il tradizionale modello automotive vede nuovi interlocutori della mobilità e la nascita di servizi bundle come questo. Grazie alla presenza capillare delle nostre Agenzie a livello nazionale ed al servizio offerto da Arval, inauguriamo oggi una nuova esperienza per i consumatori in questo settore, rimanendo sempre il punto di riferimento assicurativo del nostro cliente” afferma Tommaso Di Gennaro, Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale di HDI Assicurazioni.