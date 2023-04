Acquisto auto: il 60% preferisce ancora la concessionaria

La modalità online rappresenta probabilmente il futuro ma per il momento gli italiani restano tradizionalisti e l’acquisto dell’auto preferiscono avviarlo e concluderlo in concessionaria. Tuttavia una buona percentuale utilizza comunque il web per raccogliere informazioni sulla vettura.

ACQUISTO AUTO: LA CONCESSIONARIA STRABATTE ANCORA IL DIGITALE

È questo il risultato più importante che emerge dall’indagine “Acquisto auto in digitale, l’Italia è pronta?” condotta da Areté, azienda specializzata nella consulenza strategica. Lo studio arriva a 12 mesi di distanza da uno simile effettuato nel 2022 senza però rilevare passi in avanti nel processo di digitalizzazione dell’acquisto auto, confermando più o meno le stesse risultanze. Il 60% degli intervistati ha quindi confermato di voler condurre in concessionaria tutti i passaggi necessari per comprare la prossima vettura, con il 33% che si è detto disponibile a configurare online la propria auto ma a patto di finalizzare l’operazione ed effettuare il pagamento presso l’autosalone. Solo il 7% del campione ha risposto di essere già pronto a fare tutto sul web.

ACQUISTO AUTO: I PIÙ GIOVANI INIZIANO A VALUTARE CON INTERESSE LA MODALITÀ ONLINE

L’età ovviamente incide su questo tipo di scelta, perché l’82% di coloro che hanno dichiarato di scegliere e pagare l’auto interamente online, anche senza prima vederla e provarla, ha meno di 42 anni ed è quindi maggiormente incline alle soluzioni tecnologiche più moderne. Chi preferisce l’acquisto online dell’auto ha risposto che la modalità digitale è più efficiente, in quanto evita spostamenti verso la concessionaria, più sicura, perché tutto è tracciato, e anche più competitiva sul fronte economico, visto che mediamente gli acquisti online costano meno di quelli effettuati in concessionaria.

ACQUISTARE AUTO: 7 SU 10 PRENDONO INFORMAZIONI SUL WEB

Ma, come già anticipato, anche chi continua a recarsi in concessionaria per acquistare l’auto non disdegna di usare il web: 7 italiani su 10, infatti, cercano online le informazioni relative all’auto da comprare e solo dopo si recano dal dealer, avendo già ben chiaro il quadro della situazione. La facilità nel reperire in rete indicazioni su tutti i modelli presenti sul mercato, le schede tecniche, i test e i pareri degli esperti costituiscono spesso materiale utile per arrivare preparati al contatto con il rivenditore ufficiale.

VISIONE DAL VIVO E TEST DRIVE RESTANO FONDAMENTALI

Per il resto il 40% dei ‘tradizionalisti’ (ossia di coloro che comprano in concessionaria) ha sottolineato la necessità di vedere dal vivo l’auto e di effettuare un test drive (il 76% considera la prova su strada indispensabile ai fini dell’acquisto), il 24% ha detto di preferire il concessionario perché pensa di avere maggiori margini di trattativa, il 31% pensa di accedere a una scelta più ampia e a servizi di consulenza più approfonditi e il 5% va dal rivenditore perché trova poco comoda la modalità online. Complessivamente, secondo lo studio di Aretè, i dubbi sulla condivisione online delle informazioni, la necessità di vedere, toccare e provare la vettura e infine il rapporto diretto con il dealer restano elementi necessari che rendono più sicuri e confortevoli i passaggi che portano all’acquisto di un bene importante come l’automobile.