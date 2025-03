ACEA: l’industria auto vale 2,6 volte gli investimenti dei Costruttori

Share on:

Il settore automotive europeo rappresenta da sempre un pilastro fondamentale dell’economia del continente. La sua interconnessione con altri settori strategici è evidente. Questo impatto è stato recentemente confermato da un rapporto di McKinsey, commissionato dall’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (ACEA), che ha evidenziato come ogni euro investito nell’industria automobilistica generi 2,6 volte il valore aggiunto per l’economia europea nel suo complesso.

IL VALORE GENERATO DAGLI INVESTIMENTI DELL’INDUSTRIA AUTO

I Costruttori di veicoli europei assorbono il 40% della domanda di semiconduttori, il 75% delle vendite di batterie e contribuiscono con oltre 1,7 trilioni di euro al valore economico complessivo europeo. Il rapporto di McKinsey, intitolato “European Automotive Industry: What it Takes to Regain Competitiveness”, analizza le principali sfide che stanno minando la competitività del settore.

LE CINQUE DISRUPTIONS CHE MINACCIANO LA COMPETITIVITÀ AUTOMOTIVE

L’ACEA ha riportato i 5 fattori dirompenti emersi nel rapporto che hanno un forte impatto sulla competitività dell’industria automobilistica europea nel contesto internazionale:

Le tensioni commerciali internazionali, le politiche protezionistiche e le difficoltà logistiche stanno ridefinendo la catena di approvvigionamento globale. La transizione dai motori a combustione interna alle motorizzazioni elettriche e ibride è ancora incerta a causa di normative ed evoluzione tecnologica. L’incremento della digitalizzazione e l’interesse per i servizi connessi stanno modificando le aspettative dei clienti. Abbiamo indagato sui costi di abbonamento auto connesse pubblicati nel 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it. L’evoluzione dei Software e dei Sistemi di Assistenza alla Guida (ADAS) sui veicoli richiede investimenti ingenti. L’espansione dell’industria automobilistica cinese, con un’offerta sempre più competitiva, minaccia la leadership europea. Il divario sui costi e la tecnologia consente di proporre auto elettriche a prezzi più bassi.

LE AZIONI NECESSARIE PER IL RILANCIO DELL’INDUSTRIA AUTOMOTIVE UE

Per contrastare queste sfide, il rapporto McKinsey suggerisce delle strategie per permettere al settore automobilistico europeo di recuperare competitività e mantenere il suo ruolo di leader globale: