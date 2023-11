‘a posto’, DediCar e Officina N°1: checkup auto gratis e sconto 20%

LKQ RHIAG ha riservato una serie di interessanti promozioni per gli automobilisti presso le reti di officine ‘a posto’ RHIAG, DediCar e Officina N°1. Dai checkup gratuiti, alla possibilità di vincere buoni da 150 € e lo sconto del 20% sui ricambi per chi effettua interventi di manutenzione o il tagliando. Ecco come prepararsi ad affrontare l’inverno con la campagna “Mese della Sicurezza in Auto” LKQ.

NOVEMBRE E’ IL MESE DELLA SICUREZZA LKQ

LKQ RHIAG e le sue reti di officine ‘a posto’, DediCar e Officina N°1, accoglieranno gli automobilisti per sensibilizzare sull’importanza della corretta manutenzione auto prima dell’inverno. Durante tutto il mese di novembre, i canali LKQ RHIAG forniranno suggerimenti e consigli dei meccatronici, video informativi e contenuti speciali dedicati allo stato di salute dei veicoli. Questa iniziativa riflette i valori delle reti di riparazione affiliate a LKQ RHIAG: professionalità, vicinanza e sicurezza. “Il tema della sicurezza è così caro a LKQ RHIAG da aver caratterizzato pressoché tutte le nostre iniziative rivolte all’utente finale nel corso degli anni” dichiara Federica Bertoldi, Head of Communications LKQ RHIAG.

IL CONCORSO “VIAGGIA IN SICUREZZA”: CHECKUP GRATUITO E BUONI DA 150 EURO

Un elemento centrale della campagna è il concorso “Viaggia in Sicurezza“, che sfida gli utenti a testare le proprie conoscenze sulla manutenzione auto e la sicurezza stradale attraverso un quiz. Partecipando, si ha l’opportunità di ottenere un check-up sicurezza gratuito, assicurato ad ogni partecipamnte e nell’estrazione finale ci sono in palio buoni del valore di 150 € (IVA inclusa) da utilizzare presso le oltre 1900 officine delle reti LKQ RHIAG ‘a posto’, DediCar e Officina N°1. Per partecipare al concorso basta scansionare il QR Code nella foto sotto oppure collegarsi al sito di una delle reti, ‘a posto’, DediCar o Officina N°1.

SCONTO DEL 20% PRESSO LE OFFICINE ‘A POSTO’

La campagna Promozione Autunno invece offre uno sconto del 20% su:

cambio olio ;

; spazzole tergiscristalli ;

; pastiglie freno ;

; batteria;

Nell’offerta è inclusa anche una polizza di assistenza stradale valida 6 mesi in tutta Europa.

“Basti pensare ai numerosi contenuti che abbiamo realizzato con i nostri affiliati per fornire utili consigli di manutenzione; alle promozioni stagionali per proporre sconti e incentivare la sostituzione di elementi fondamentali per guidare in sicurezza; così come i tanti concorsi e le operazioni promozionali per regalare check up auto gratuiti e mettere in palio buoni da spendere in officina per la cura della propria auto. E ancora, la costante attività di sensibilizzazione e divulgazione di contenuti informativi su tematiche di sicurezza”, spiega Bertoldi.

Cosa aspetti? Segui i canali ufficiali LKQ RHIAG e prepararti ad affrontare l’inverno in sicurezza grazie alla professionalità e alla convenienza dei meccatronici ‘a posto’, DediCar e Officina N°1.