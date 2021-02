WD40, Sonax e altri: i migliori spray lubrificanti nel test Autobild

A cosa serve uno spray multiuso se non è efficace? Ecco quali sono i migliori spray nella prova anti attrito e anti ruggine

Il WD40 è sicuramente uno degli spray lubrificanti multiuso più noti in molti Paesi. Il solo nome è ritenuto per molti una garanzia tanto da usare il WD 40 come olio o come additivo, magari senza sapere neppure esattamente a cosa serve il WD40 e per cosa è più indicato. Ma cosa succede se viene confrontato con altri lubrificanti spray multiuso? Ne esce una classifica dei migliori spray lubrificanti del test di Autobild.

TEST MIGLIORI SPRAY LUBRIFICANTI MULTIUSO

Il magazine tedesco ha messo a confronto 9 spray lubrificanti multiuso per verificare se mantengono le promesse. Il test, al di là delle marche, più o meno diffuse, è anche un utile guida per comprendere a cosa serve realmente uno spray lubrificante multiuso. Per stabilire quali sono i migliori spray lubrificanti Autobild ha messo a confronto i prodotti nelle situazioni più ricorrenti in cui serve uno spray lubrificante. Le prove di laboratorio hanno riguardato:

– L’uso dello spray lubrificante come antiattrito;

– La protezione dalla ruggine degli spray multiuso;

– Il potere isolante sui contatti elettrici;

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI SPRAY LUBRIFICANTI

Il test ritenuto più importante per i migliori spray lubrificanti multiuso è ovviamente quello antiattrito. In questa prova sono posizionate 3 sfere a formare una base su cui ruota una quarta sfera a 1500 giri/minuto per 60 secondi con una forza di prova regolabile. La piramide è lubrificata con 8 millilitri di spray lubrificante, che ovviamente per effetto della temperatura evapora man mano che aumenta la forza applicata sulla sfera superiore e le sfere tendono a fermarsi. In questa prova, i migliori spray lubrificanti multiuso, si rivelano il Sonax SX90 (massimo carico 2000 N – 200 kg) e il Nigrin Performance Multi-Oil (1600 N – 160 kg). Lo spray WD 40 come olio lubrificante è solo terzo (1300 N – 130 kg). Dal terzo in poi le caratteristiche lubrificanti dei prodotti diminuiscono notevolmente secondo Autobild.

TEST MIGLIORI SPRAY LUBRIFICANTI COME ANTIRUGGINE

Ma si può usare lo spray lubrificante come antiruggine? Non di rado utensili prodotti in ghisa o privi di protezioni superficiali (cromatura, nitrurazione, ecc.) sono coperti in fabbrica da una sottile patina oleosa per prevenirne l’ossidazione fino al primo utilizzo del cliente. Un’altra caratteristica importante dei migliori spray lubrificanti multiuso è infatti la protezione dalla ruggine di parti metalliche non verniciate. Per questa prova, il laboratorio di test ha spruzzato 3 fogli metallici non verniciati per ogni prodotto e li ha sottoposti alla prova della nebbia salina. Lo spray Nigrin ha mostrato lacune nella protezione antiruggine ed è fuori dalla testa della classifica. I migliori spray lubrificanti multiuso come antiruggine si sono mostrati nuovamente il Sonax (ha resistito per 60 ore senza ossidazioni) e il Weicon, mentre lo spray WD40 arriva terzo (lieve ossidazione solo su un pannello). Quindi il migliore spray lubrificanti multiuso nel test Autobild è in assoluto il Sonax, mentre lo spray WD40 è il migliore per rapporto prezzo – prestazioni.

Fonte: Autobild