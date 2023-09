Test chiavi inglesi: le migliori tra 10 set provati da Auto Bild

Le chiavi inglesi tra gli attrezzi per il fai da te sono indispensabili per i piccoli lavori di casa e in garage per i piccoli lavori di manutenzione dell’auto. Ma quali sono i migliori set di chiavi inglesi? Per aiutarvi nella scelta, riportiamo i risultati del test di 10 marche di chiavi inglesi realizzato da Auto Bild. La comparativa mette sotto esame qualità, resistenza e prezzo per decretare quali sono le migliori chiavi inglesi da acquistare.

MIGLIORI CHIAVI INGLESI: IL PREZZO PIU’ ALTO NON SEMPRE È UNA GARANZIA

Come per molti altri utensili, il mercato propone una vasta offerta di marche e prodotti molto simili. Il test di Auto Bild, dimostra che orientare la scelta esclusivamente sul prezzo non garantisce un buon acquisto. I set di chiavi nel test hanno un prezzo che va da 9 euro a 123 euro circa: se le chiavi inglesi più economiche finiscono in fondo alla classifica, nelle prime posizioni finiscono anche set di chiavi inglesi con un buon rapporto prezzo-qualità. Il test è stato condotto nel laboratorio di controllo qualità del produttore di utensili Hazet a Remscheid (Nord Reno-Westfalia). Ecco le marche di chiavi inglesi in ordine alfabetico e sotto le modalità di prova:

BGS 1197

1197 DURATECH DTCW 11M

DTCW 11M GEDORE 7XL-080

7XL-080 HAZET 600 SPC/10

600 SPC/10 MANNESMANN 19652

19652 PROXXON Slim Line No. 23820

Slim Line No. 23820 STAHLWILLE 14/10 KT

14/10 KT VIGOR V4472N

V4472N WERA 6003 Jo. k.er 11

6003 Jo. k.er 11 WERKFIX 273001115

TEST CHIAVI INGLESI: LE PROVE DI RESISTENZA E QUALITA’

Nel test chiavi inglesi di Autobild sono state considerate le caratteristiche di ergonomia, resistenza e conformità alle norme DIN su set di chiavi inglesi acquistati online in quantità sufficienti a ripetere i vari test 3 volte per ogni marca. Le prove hanno riguardato:

Test di resistenza delle chiavi. Tutte le chiavi sono state sottoposte ad un test di coppia secondo la norma DIN 3113 su un banco di prova. Poi è stata testata anche la resistenza delle chiavi oltre le specifiche DIN (+20% lato “forchetta” e + 40% lato “occhiello”).

Test dimensionale. E’ stata misurata la precisione delle chiavi con provini su misura realizzati secondo le norme DIN di riferimento. Poiché ogni set ha misure variabili, i tecnici hanno valutato solo le misure presenti in tutti i kit: 8, 10, 13, 17 e 19.

Test di resistenza dello strato protettivo. Lo strato protettivo esterno (normalmente cromo e nichel) di una chiave del set è stato molato e la chiave è stata testata con una punta diamantata. Poiché il test non ha fatto emergere criticità per nessuna chiave, non contribuisce al punteggio.

LE MIGLIORI CHIAVI INGLESI: RISULTATI E CLASSIFICA DEL TEST

Iniziamo dalle chiavi inglesi peggiori e migliori secondo il test Auto Bild. Le Mannesmann 19652, che sono anche le più economiche (circa 9 euro). Nel test di coppia, le chiavi presentano deformazioni o rotture, e “il set non è particolarmente accurato dal punto di vista dimensionale”, commenta la rivista tedesca. Mentre la sola chiave da 19 Duratech DTCW 11M ha mostrato una crepa superficiale.

Il set più costoso Hazet 600 SPC/10 (123 euro circa), ottiene il punteggio più alto nella precisione dimensionale e nei test di coppia. Ma è penalizzato nella valutazione della dotazione: le chiavi son vendute in una confezione che non permette di riporle in modo ordinato; si devono mettere in una cassetta o appese alla parete del garage.

Le chiavi inglesi Gedore sorprendono negativamente i tecnici tedeschi. Ricevono un’ottima valutazione per la qualità dei materiali e la resistenza alla coppia, ma non nella precisione dimensionale. “Nessuna delle 8 chiavi corrispondeva alle dimensioni DIN”, commenta Auto Bild.

Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica delle migliori chiavi inglesi nei test a tutta larghezza.