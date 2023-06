Spray pulizia cerchi in lega: qual è il migliore? Il test su 11 prodotti

Gli spray per la pulizia dei cerchi in lega non sono tutti uguali, dai detergenti pulitori ai prodotti per la decontaminazione il ventaglio di offerte è ampio. Ma quali sono i più efficaci tra quelli economici? Il magazine tedesco Autobild ha confrontato 11 pulitori per cerchi con un prezzo fino a 20 euro, rivelando pro e contro e quali sono i prodotti più consigliati.

QUALI PRODOTTI USARE PER LA PULIZIA DEI CERCHI

La differenza tra uno spray sgrassatore universale e un prodotto per la pulizia dei cerchi in lega sta nell’efficacia di rimozione della polvere nera prodotta dall’usura dei freni. Quindi, quale altro metodo di prova può ritenersi più valido se non provarlo direttamente sul campo? Per il test degli spray pulizia cerchi in lega, Autobild ha riprodotto in collaborazione con l’organizzazione KÜS presso i laboratori di ricerca e sviluppo Sonax lo scenario di prova ideale. Un cerchio in lega con lamiere di prova fissate all’interno è stato sottoposto a frenate su un banco di prova ripetutamente da 140 a 50 km/h per quattro giorni. Tra le varie frenate sono state fatte delle pause per il raffreddamento necessario a smaltire il calore che si produce dall’attrito tra pastiglie e disco. L’usura delle pastiglie provoca delle polveri metalliche e resine che si attaccano così al cerchio e in questo caso alle lamiere di prova su cui successivamente sono stati applicati i pulitori spray del test.

PRODOTTI MIGLIORI PER LA PULIZIA DEI CERCHI: IL TEST DI AUTOBILD

La valutazione dei prodotti per la pulizia dei cerchi in lega, avviene attraverso diverse prove e successive misurazioni e osservazioni:

l’efficacia della pulizia avviene misurando la quantità di luce tramite uno spettrometro , dopo aver applicato il prodotto su cerchi secondo le indicazioni sulla confezione. La prima misurazione avviene dopo aver utilizzato solo un getto di acqua di 100 litri/ora. La misurazione viene ripetuta con un tempo di applicazione del prodotto di 5 minuti e utilizzando acqua alla pressione di 100 bar. Infine, con una nuova applicazione del prodotto e un tempo di posa di cinque minuti, è stata utilizzata una spugna sui cerchi precedentemente puliti con l’idropulitrice;

avviene , dopo aver applicato il prodotto su cerchi secondo le indicazioni sulla confezione. La prima misurazione avviene dopo aver utilizzato solo un getto di acqua di 100 litri/ora. La misurazione viene ripetuta con un tempo di applicazione del prodotto di 5 minuti e utilizzando acqua alla pressione di 100 bar. Infine, con una nuova applicazione del prodotto e un tempo di posa di cinque minuti, è stata utilizzata una spugna sui cerchi precedentemente puliti con l’idropulitrice; la compatibilità con i materiali immergendo delle lamiere di prova di alluminio, acciaio non trattato o zincato nel liquido detergente per 20 ore a temperatura ambiente. La stessa prova è stata effettuata anche su gomma, cromo e alluminio anodizzato.

immergendo delle lamiere di prova di alluminio, acciaio non trattato o zincato nel liquido detergente per 20 ore a temperatura ambiente. La stessa prova è stata effettuata anche su gomma, cromo e alluminio anodizzato. l’ aggressione della vernice è stata testata su un pannello di prova con vernice a base d’acqua a 80 °C per un’ora;

è stata testata su un pannello di prova con vernice a base d’acqua a 80 °C per un’ora; la compatibilità con la plastica è stata testata su strisce di policarbonato coperte da 0,5 ml di detergente e poste a 80 °C per 48 ore, verificando la presenza di crepe o rigonfiamenti.

PULIZIA CERCHI IN LEGA: ATTENTI AI PRODOTTI AGGRESSIVI

I risultati del test Autobild dimostrano che nessuno dei prodotti per la pulizia cerchi auto testati è promosso a pieni voti perché “Nessuno dei prodotti testati riesce a farlo ‘molto bene’”. Inoltre tutti i prodotti dal sesto posto in poi perdono molti punti nelle prestazioni di pulizia. Ecco la classifica dall’ultima alla prima posizione con i voti degli esperti:

11.Meguiar’s, scarso: “L’unico aspetto positivo del detergente Meguiar’s è che non attacca il cromo, ma lo fa con tutti gli altri materiali. Zero potere pulente!”.

10.Chemical Guys, scarso: “II prezzo estremamente elevato e la combinazione di colori sgargianti di Chemical Guys suggeriscono un prodotto efficace. Fallimento totale nelle prestazioni di pulizia”.

9.Gyeon, sufficiente: “II pulitore Gyeon scioglie moderatamente lo sporco. Un vero punto debole è la praticità della confezione. Moderata è anche la compatibilità dei materiali”.

8.Karcher, soddisfacente: “Il detergente Karcher a pH neutro ha molti problemi a sciogliere lo sporco. D’altra parte, la compatibilità dei materiali è buona ma il prezzo è alto”.

7.Nigrin, soddisfacente: “II prodotto Nigrin si comporta in modo molto simile al detergente Shell: pulizia moderata, eccellente compatibilità con i materiali”.

6.Shell, soddisfacente: “Convince per la buona compatibilità dei materiali”.

5.Turtle Wax, soddisfacente: “II miglior prodotto statunitense in questo test pulisce bene. Con una migliore compatibilità dei materiali, ci sarebbe stato un ‘buono’”.

4.Aral, buono: “II costoso detergente Aral raggiunge quasi buone prestazioni di pulizia e la compatibilità dei materiali”.

3.Dr.Wack, buono: “Convince con un buon potere pulente. Tuttavia, la compatibilità dei materiali solo mediocre”.

2.Liqui Moly, buono: “II detergente per cerchi Liqui Moly offre buone prestazioni di pulizia e convincente compatibilità con i materiali a un prezzo basso”.

1.Sonax, buono: “Ha mancato di poco il voto più alto ‘molto buono’. Le prestazioni di pulizia sono Ie più elevate della prova”.