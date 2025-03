Riparazione foratura pneumatici: quale prodotto funziona meglio?

I kit di riparazione foratura per pneumatici sono una soluzione d’emergenza sempre più adottata dai Costruttori auto, poiché più economica rispetto alla ruota di scorta. Tuttavia, la loro reale efficacia è spesso messa in discussione: lo avevamo fatto anche noi in un test comparativo sui sigillanti di emergenza. Per verificare quanto sono migliorati questi prodotti, il Touring Club Svizzero (TCS) ha recentemente condotto un test approfondito su sei diversi kit di riparazione, valutandone prestazioni, praticità d’uso e limitazioni operative con forature di diverse dimensioni.

I PRODOTTI TESTATI DAL TCS PER LA RIPARAZIONE FORATURE IN EMERGENZA

Il test ha preso in esame due tipologie di sigillanti per pneumatici:

Kit con liquido di riempimento e compressore d’aria – tra cui i prodotti Slime e Terra-S, dotati di manometro per controllare la pressione dello pneumatico. Spray sigillanti con bomboletta a pressione di gas – quattro prodotti commercializzati in negozi di bricolage, stazioni di servizio e fornitori di ricambi: Nigrin, Filmer, Afen, Sonax

Questi prodotti sono stati utilizzati per la riparazione in emergenza di forature pneumatici di 4 – 5 – 6 – 7 mm.

QUALE PRODOTTO È PIÙ EFFICACE?

Dai risultati che il TCS mostra anche nel video allegato qui sopra è emerso che, sebbene questi prodotti siano in grado di riparare forature di dimensioni ridotte, essi non sempre garantiscono una ripartenza sicura. In particolare:

gli spray sigillanti funzionano solo in caso di piccoli tagli o quando la perdita di pressione è causata da un oggetto appuntito, come un chiodo. In presenza di danni più gravi o lacerazioni estese, l’uso di questi kit risulta inefficace, rendendo comunque necessaria l’assistenza di un professionista.

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dal test riguarda la pressione dello pneumatico dopo l'applicazione del sigillante. Sebbene tutti e quattro gli spray abbiano raggiunto la pressione minima richiesta di 1,5 bar , nessuno di essi è dotato di un manometro, rendendo impossibile per il conducente verificare con precisione l'effettiva pressione raggiunta.

del sigillante. Sebbene tutti e quattro gli spray abbiano raggiunto la pressione minima richiesta di , nessuno di essi è dotato di un manometro, rendendo impossibile per il conducente verificare con precisione l’effettiva pressione raggiunta. I kit con compressore, invece, offrono un controllo più accurato, consentendo di raggiungere un livello di gonfiaggio adeguato a ripartire in sicurezza fino all’officina più vicina.

Bisogna ricordare, infatti, che la riparazione in emergenza con i sigillanti è solo temporanea per permettere di rivolgersi al gommista per una riparazione professionale e definitiva.

ASPETTI PRATICI E SVANTAGGI ECONOMICI DEI KIT DI EMERGENZA FORATURE

Il TCS ha riscontrato che l’utilizzo di questi kit, sebbene relativamente semplice, comporta alcuni inconvenienti pratici. Il sigillante può sporcare mani e vestiti, e lascia tracce a terra, rendendo necessarie particolari precauzioni nell’applicazione. Inoltre, in fase di smontaggio dello pneumatico riparato, tutti i prodotti testati hanno lasciato grandi quantità di residui liquidi, complicando il lavoro dei gommisti e causando un incremento dei costi di manodopera per la pulizia del cerchio e dello pneumatico.

Un ulteriore aspetto critico riguarda il prezzo: i kit di riparazione forniti direttamente dalle Case automobilistiche risultano notevolmente più costosi se si vuole sostituire il kit in origine dopo averlo utilizzato con uno identico. Mentre i prodotti disponibili nei negozi di bricolage e ricambi auto sono più convenienti e offrono esattamente le stesse prestazioni. Clicca l’immagine sotto per vedere i risultati del test a tutta larghezza.