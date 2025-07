Quali portabici montare sul gancio di traino? Il test Auto Zeitung 2025

Le biciclette elettriche stanno rivoluzionando il modo di viaggiare, ma trasportarle può diventare una sfida. Il peso elevato delle e-bike – spesso superiore ai 25 kg – rende difficoltoso il sollevamento sul tetto dell’auto. I portabici da gancio di traino sono la soluzione più pratica e sicura: si montano a un’altezza molto bassa, sono robusti e in grado di trasportare anche le bici più pesanti. Un test condotto dalla rivista tedesca Auto Zeitung, ha messo alla prova 4 portabici anche in situazioni di guida dinamica, come manovre di emergenza o frenate brusche. Ecco quali sono, con i link ai portabici auto in vendita su Amazon a prezzi scontati, per aiutarvi nell’acquisto, ma vi ricordiamo che potete acquistare la marca che preferite.

LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL PORTABICI DA GANCIO DI TRAINO

Un buon portabici da gancio traino deve soddisfare una serie di requisiti per garantire sicurezza e comodità:

portata minima di 60 kg per sostenere almeno due e-bike con telaio pesante.

per sostenere almeno due e-bike con telaio pesante. binari portaruota larghi con cinghie a cricchetto per un bloccaggio saldo.

per un bloccaggio saldo. supporti per telaio antifurto , facili da regolare anche con telai più grandi.

, facili da regolare anche con telai più grandi. essere pieghevole e compatto , per facilitare le operazioni di carico e l’accesso al bagagliaio.

, per facilitare le operazioni di carico e l’accesso al bagagliaio. ruote per il trasporto integrate , che semplificano lo spostamento del portabici.

, che semplificano lo spostamento del portabici. sistema di aggancio sicuro, con bloccaggio a chiave e compatibilità standard come il sistema Fix4Bike.

IL TEST DEI PORTABICI DI AUTO ZEITUNG

Durante il test di Auto Zeitung, condotto su una Volvo XC90 T8, un SUV ideale per il trasporto di carichi pesanti, i portabici sono stati sottoposti a prove rigorose:

frenata d’emergenza a 100 km/h : tutti i modelli hanno mantenuto le bici saldamente in posizione;

: tutti i modelli hanno mantenuto le bici saldamente in posizione; slalom da 18 metri : ha messo in luce le differenze nella stabilità. Alcuni portabici hanno mostrato oscillazioni minime, altri hanno evidenziato carenze in situazioni critiche;

: ha messo in luce le differenze nella stabilità. Alcuni portabici hanno mostrato oscillazioni minime, altri hanno evidenziato carenze in situazioni critiche; sono state valutate anche qualità costruttiva, facilità di montaggio e finiture, premiando i prodotti con materiali robusti e ben assemblati.

QUALI SONO I MIGLIORI PORTABICI DEL TEST?

Anche se il test di Auto Zeitung non ha attribuito punteggi in base al prezzo, ha premiato quei modelli che offrivano un bilanciamento ideale tra robustezza, facilità d’uso e sicurezza. I modelli top di gamma includono spesso:

estensione per una terza bici .

. meccanismi di inclinazione per accedere facilmente al bagagliaio .

. montaggio completamente pre-assemblato.

Ecco la classifica dal peggiore al migliore con pro e contro e i link per facilitarvi l’acquisto. Se siete interessati ad altre marche, potete consultare la sezione dei portabici auto in vendita su Amazon:

4. Portabiciclette Fischer ProlineEvo 2, per 2 bici – Amazon;

Pro : struttura in metallo solido;

: in metallo solido; Contro: assemblaggio iniziale molto lungo; rotaie delle ruote instabili; instabilità in curva;

3. Portabici da gancio traino Thule EasyFold 3 – Amazon;

Pro : buona qualità ; facile da maneggiare; rotaia della terza ruota (opzionale)

: buona ; da maneggiare; della terza ruota (opzionale) Contro: instabile in curva; varie chiavi necessarie per porta-telai e portapacchi; condensa nei fanali posteriori;

2. Portabici posteriore EUFAB Premium 2 Plus per 2 bici – Amazon;

Pro : ottima qualità ; stabile in curva e in frenata; installazione molto semplice sul gancio di traino fix4bike;

: ottima ; in curva e in frenata; sul gancio di traino fix4bike; Contro: montaggio iniziale impegnativo della terza rotaia; cavo troppo lungo; imballaggio di grandi dimensioni;

1. Portabici posteriore Uebler i21 Z con angolo di inclinazione a 60° – Amazon;

Pro : peso ridotto; imballaggio di piccole dimensioni; stabilità in frenata e in curva;

: ridotto; di piccole dimensioni; in frenata e in curva; Contro: porta-telai complessi; cinghia di fissaggio troppo corta per telai più spessi;

COSA CONTROLLARE PRIMA DI PARTIRE CON UN PORTABICI SUL GANCIO DI TRAINO