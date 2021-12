OSRAM presenta i cavi per la ricarica di auto elettriche e Plug-in

Osram Battery Charge è la nuova gamma di cavi per la ricarica di auto elettriche e Plug-in: ecco come sono fatti

La presenza di OSRAM nel mondo aftermarket è sempre più ampia e va ben oltre l’illuminazione. Con il lancio sul mercato dei cavi di ricarica OSRAM per auto elettriche, gli automobilisti potranno contare sulla tradizionale qualità OSRAM per una scelta più ampia in un settore in forte crescita. Ecco come sono fatti i cavi per la ricarica OSRAM e per quali veicoli sono indicati.

NUOVI CAVI OSRAM PER LA RICARICA DI AUTO ELETTRICHE

I cavi per la ricarica di auto elettriche e ibride OSRAM sono progettati per un’ampia gamma di modelli da quelli completamente elettrici agli ibridi plug-in. Sono 7 le novità realizzate secondo i più elevati standard di sicurezza. Ogni cavo ha specifiche caratteristiche:

– BATTERYcharge 7PIN 3 FASI. Ricarica un veicolo ibrido o elettrico di tipo 2 in qualsiasi stazione di ricarica da 32A (trifase) dotata di una presa di tipo 2 e fino a 22 kWh. Disponibile anche la versione 5 PIN da Tipo 1 a Tipo 2;

– BATTERYcharge 7PIN 1 FASE. Ricarica un veicolo ibrido o elettrico di tipo 2 in qualsiasi stazione di ricarica da 16 e 32A (1 fase) dotata di una presa di tipo 2 e fino a 3,6 e 7,2 kWh. Disponibile anche la versione 5 PIN da Tipo 1 a Tipo 2;

– BATTERYcharge 7PIN PORTABLE. Ricarica un veicolo ibrido o elettrico di tipo 2 da qualsiasi unità di ricarica o stazione di ricarica da 32 A (1 fase) dotata di un punto di connessione di tipo 2 con corrente variabile (6-10-16 Ampere) e potenza variabile (1,3 – 2,2 – 3,6 kWh).

RESISTENZA E IMPERMEABILITA’ CAVI DI RICARICA OSRAM

Tutti i cavi di ricarica OSRAM sono lunghi 5 metri e dotati di un’impugnatura di ricarica dal design ergonomico, che consente di raggiungere facilmente la maggior parte dei punti di ricarica. Realizzati secondo i più alti livelli di qualità, sono protetti contro l’ingresso di polvere e acqua con la certificazione IP65, inoltre sono resistenti agli urti secondo gli standard IK10, testati e omologati TÜV.

DURATA E GARANZIA CAVI DI RICARICA OSRAM PER AUTO ELETTRICHE

Sono inoltre conformi alle normative europee CE e sono stati sottoposti alle procedure prescritte per la valutazione della conformità. Ogni cavo ha un ciclo di vita fino a 20.000 ore, una garanzia OSRAM di 2 anni e, per una protezione extra, viene fornito con una custodia leggera, robusta e compatta. Ogni kit è comunque sempre accompagnato da istruzioni sul retro della custodia e sono quindi rapidamente a portata di mano.