Lampade da lavoro a LED: le migliori secondo Autobild

Quali sono le migliori lampade da lavoro a LED? Ecco il test che mette a confronto 10 lampade a LED da officina o da tenere in auto

Tra gli accessori auto più utili che si tratti di cambiare una gomma bucata o sostituire una lampadina bruciata, le lampade da lavoro a LED sono insostituibili assistenti. Si possono tenere nel portaoggetti o utilizzare come lampade a LED da officina, grazie alle caratteristiche versatili. Ma quali sono le lampade a LED migliori quando serve fare luce al buio? Ecco il test di Autobild che ha messo a confronto 10 prodotti diversi per decretare le migliori lampade da lavoro a LED.

LAMPADE DA LAVORO A LED: QUALE COMPRARE

Come sempre, quando si tratta di scegliere un utensile o un accessorio, al di là delle marche messe a confronto nelle comparative, vogliamo aiutarvi anche a capire come scegliere una lampada a LED. Non basta solo scegliere una lampada a LED qualsiasi, poiché dietro al prezzo di una lampada da lavoro a LED di qualità ci sono ben altre caratteristiche da controllare. Quelle principali sono:

– La potenza luminosa in lux di una lampada da lavoro;

– L’autonomia della batteria (compromesso tra dimensioni, peso e potenza luminosa);

– La resistenza agli urti;

– La protezione da acqua e polvere;

– La presenza di impugnature antiscivolo;

– La presenza di una base d’appoggio, un gancio e un magnete per maggiore versatilità.

IL TEST DELLE LAMPADE DA LAVORO A LED PER AUTO E OFFICINA

Queste sono ovviamente le caratteristiche di una lampada da lavoro a LED che si possono verificare tra quelle dichiarate dal produttore. Ma quanta luce deve emettere una lampada da officina a LED per potersi definire di qualità? Autobild ha messo a confronto 10 lampade a LED in un test con diverse prove:

– al buio ovviamente misurando la luminosità a 50 cm e a 100 cm da un luxometro. Prima della prova tutte le batterie delle lampade sono state scaricate e ricaricate;

– da un’altezza di 1,5 metri, lasciandole cadere su pavimento di cemento su diversi lati per verificare la resistenza agli urti;

– spruzzandole con acqua in pressione per 30 secondi per verificare l’impermeabilità della lampada.

LA TOP 10 DELLE MIGLIORI LAMPADE DA LAVORO A LED

La classifica Autobild sulle migliori lampade da lavoro a LED include prodotti con un prezzo da 14 euro a 72 euro. Il prezzo, ovviamente, influenza la potenza luminosa (la lampada a LED Wurth 1550 lux, 7,5 volte più potente dell’ultima classificata, la lampada a LED KS Tools). La lampada da lavoro migliore con il prezzo più basso è la Kunzer (990 lux e 39 euro). Il rapporto qualità-prezzo migliore vota a favore della lampada a LED Eecoo (prezzo basso e buona autonomia ma poca potenza). Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica delle migliori lampade da lavoro a LED a tutta larghezza.