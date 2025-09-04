Come asciugare l’auto dopo il lavaggio? I panni migliori [TEST]

Dopo aver lavato la propria auto, molti automobilisti commettono un errore comune (qui parliamo degli errori da non fare nel lavaggio auto fai da te): lasciarla asciugare all’aria o passare un panno a caso per le faccende domestiche. Il risultato? Aloni, macchie di calcare e, nel peggiore dei casi, micrograffi sulla vernice. Come sottolinea Auto Bild, la fase di asciugatura è delicatissima: la vernice bagnata è più vulnerabile e necessita di un tessuto che sappia assorbire l’acqua senza aggredire la superficie. Un buon panno in microfibra è in grado di eliminare l’acqua residua in poche passate, lasciando la carrozzeria impeccabile. Ecco i risultati del test che confronta 13 prodotti tra i panni in microfibra in vendita su Amazon.

PERCHÉ LA MICROFIBRA E’ MIGLIORE PER ASCIUGARE L’AUTO DOPO IL LAVAGGIO?

La microfibra è oggi il materiale più apprezzato dagli appassionati di detailing e lavaggio auto. A differenza del cotone o dei comuni asciugamani da casa, offre molteplici vantaggi:

protegge la vernice grazie alla sua struttura soffice e antigraffio;

grazie alla sua struttura soffice e antigraffio; assorbe grandi quantità d’acqua senza bisogno di continue strizzature;

senza bisogno di continue strizzature; non lascia aloni o pelucchi , anche su vetri e superfici scure;

, anche su vetri e superfici scure; offre comfort e praticità, grazie a formati ampi e leggeri, ideali per coprire grandi aree;

QUALE PANNO USARE DOPO IL LAVAGGIO AUTO?

Un panno vale l’altro? Decisamente no. I test effettuati da Auto Bild su 13 modelli dimostrano che le differenze sono notevoli. Ecco i criteri da considerare:

assorbenza , un panno di qualità deve trattenere più volte il proprio peso in acqua;

, un panno di qualità deve trattenere più volte il proprio peso in acqua; morbidezza , fibre sottili e bordi rifiniti riducono il rischio di graffi;

, fibre sottili e bordi rifiniti riducono il rischio di graffi; dimensioni , formati grandi (70×90 cm) permettono di asciugare l’intera auto più velocemente;

, formati grandi (70×90 cm) permettono di asciugare l’intera auto più velocemente; durata nel tempo, un buon panno mantiene le sue prestazioni anche dopo numerosi lavaggi.

Per garantire risultati realistici, Auto Bild ha sottoposto 13 panni in microfibra a una serie di prove pratiche e di laboratorio: dopo un lavaggio preliminare, ogni panno è stato valutato per assorbenza, maneggevolezza e protezione della vernice. I tester hanno misurato quanta acqua riusciva a trattenere, verificato la presenza di aloni e striature durante l’asciugatura e controllato con microscopio se comparivano micrograffi sulla superficie.

I MIGLIORI PANNI IN MICROFIBRA PER L’ASCIUGATURA: LA CLASSIFICA 2025

Secondo i test di Auto Bild, diversi prodotti hanno raggiunto ottimi risultati, distinguendosi per efficacia e qualità. Il vincitore del test è un panno ad alta densità con struttura “twisted loop”, capace di assorbire enormi quantità d’acqua senza lasciare striature. Il panno in microfibra dal miglior rapporto qualità-prezzo è compatto, perfetto per punta a contenere la spesa. Le alternative valide però sono tante: altri panni premium nel test garantiscono comunque asciugatura rapida e protezione della vernice. Ecco la classifica dal peggiore al migliore con i link ad Amazon, per agevolarvi l’acquisto. Vi ricordiamo però che potete scegliere la marca che preferite tra i panni in microfibra per l’auto presenti su Amazon.

13. Carbigo Panno professionale in microfibra – Amazon;



12. NIGRIN Panno per asciugare XXL – Amazon;

11. Sonax Panno asciutto in microfibra Plus – Amazon;

10. Wolk Panno per asciugare l’auto – Amazon;



9. LIQUI MOLY Panno in microfibra – Amazon;

8. Glart Panno per asciugare l’auto XXL – Amazon;

7. Aurum Performance Panno per asciugare l’auto – Amazon;

6. Filzada Panno in microfibra Orange Giant – Amazon;

5. Licargo Panno per asciugare l’auto XXL – Amazon;

4. ALCLEAR 9520 Panno per asciugare l’auto – Amazon;

3. Nuke Guys Gamma Dryer XXL – Amazon;

2. Ivality Auto Trockentuch XXL – Amazon;

1. Petzoldt’s Panno per asciugatura in microfibra – non disponibile per l’Italia su Amazon;