Come asciugare l’auto dopo il lavaggio? I panni migliori [TEST]
Un’auto asciutta non è solo più bella da vedere, ma anche protetta meglio: ecco i migliori panni in microfibra testati da Auto Bild
Dopo aver lavato la propria auto, molti automobilisti commettono un errore comune (qui parliamo degli errori da non fare nel lavaggio auto fai da te): lasciarla asciugare all’aria o passare un panno a caso per le faccende domestiche. Il risultato? Aloni, macchie di calcare e, nel peggiore dei casi, micrograffi sulla vernice. Come sottolinea Auto Bild, la fase di asciugatura è delicatissima: la vernice bagnata è più vulnerabile e necessita di un tessuto che sappia assorbire l’acqua senza aggredire la superficie. Un buon panno in microfibra è in grado di eliminare l’acqua residua in poche passate, lasciando la carrozzeria impeccabile. Ecco i risultati del test che confronta 13 prodotti tra i panni in microfibra in vendita su Amazon.
PERCHÉ LA MICROFIBRA E’ MIGLIORE PER ASCIUGARE L’AUTO DOPO IL LAVAGGIO?
La microfibra è oggi il materiale più apprezzato dagli appassionati di detailing e lavaggio auto. A differenza del cotone o dei comuni asciugamani da casa, offre molteplici vantaggi:
- protegge la vernice grazie alla sua struttura soffice e antigraffio;
- assorbe grandi quantità d’acqua senza bisogno di continue strizzature;
- non lascia aloni o pelucchi, anche su vetri e superfici scure;
- offre comfort e praticità, grazie a formati ampi e leggeri, ideali per coprire grandi aree;
QUALE PANNO USARE DOPO IL LAVAGGIO AUTO?
Un panno vale l’altro? Decisamente no. I test effettuati da Auto Bild su 13 modelli dimostrano che le differenze sono notevoli. Ecco i criteri da considerare:
- assorbenza, un panno di qualità deve trattenere più volte il proprio peso in acqua;
- morbidezza, fibre sottili e bordi rifiniti riducono il rischio di graffi;
- dimensioni, formati grandi (70×90 cm) permettono di asciugare l’intera auto più velocemente;
- durata nel tempo, un buon panno mantiene le sue prestazioni anche dopo numerosi lavaggi.
Per garantire risultati realistici, Auto Bild ha sottoposto 13 panni in microfibra a una serie di prove pratiche e di laboratorio: dopo un lavaggio preliminare, ogni panno è stato valutato per assorbenza, maneggevolezza e protezione della vernice. I tester hanno misurato quanta acqua riusciva a trattenere, verificato la presenza di aloni e striature durante l’asciugatura e controllato con microscopio se comparivano micrograffi sulla superficie.
I MIGLIORI PANNI IN MICROFIBRA PER L’ASCIUGATURA: LA CLASSIFICA 2025
Secondo i test di Auto Bild, diversi prodotti hanno raggiunto ottimi risultati, distinguendosi per efficacia e qualità. Il vincitore del test è un panno ad alta densità con struttura “twisted loop”, capace di assorbire enormi quantità d’acqua senza lasciare striature. Il panno in microfibra dal miglior rapporto qualità-prezzo è compatto, perfetto per punta a contenere la spesa. Le alternative valide però sono tante: altri panni premium nel test garantiscono comunque asciugatura rapida e protezione della vernice. Ecco la classifica dal peggiore al migliore con i link ad Amazon, per agevolarvi l’acquisto. Vi ricordiamo però che potete scegliere la marca che preferite tra i panni in microfibra per l’auto presenti su Amazon.
13. Carbigo Panno professionale in microfibra – Amazon;
12. NIGRIN Panno per asciugare XXL – Amazon;
11. Sonax Panno asciutto in microfibra Plus – Amazon;
10. Wolk Panno per asciugare l’auto – Amazon;
9. LIQUI MOLY Panno in microfibra – Amazon;
8. Glart Panno per asciugare l’auto XXL – Amazon;
7. Aurum Performance Panno per asciugare l’auto – Amazon;
6. Filzada Panno in microfibra Orange Giant – Amazon;
5. Licargo Panno per asciugare l’auto XXL – Amazon;
4. ALCLEAR 9520 Panno per asciugare l’auto – Amazon;
3. Nuke Guys Gamma Dryer XXL – Amazon;
2. Ivality Auto Trockentuch XXL – Amazon;
1. Petzoldt’s Panno per asciugatura in microfibra – non disponibile per l’Italia su Amazon;