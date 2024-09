ZF: ADAS, REMAN e [pro]Diagnostics, le novità ad Automechanika

In occasione di Automechanika Frankfurt 2024, ZF Aftermarket si conferma tra i protagonisti nell’industria automobilistica, presentando una serie di soluzioni innovative volte a trasformare il settore della mobilità. Con una chiara attenzione alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all’efficienza operativa, ZF introduce prodotti e tecnologie all’avanguardia progettati per potenziare sia l’aftermarket che il mondo delle officine indipendenti (IAM), con un focus particolare sui sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e sulle powertrain elettriche.

NUOVE SOLUZIONI ADAS PER L’IAM

Uno degli annunci di maggiore rilievo a Francoforte riguarda l’ampliamento dell’offerta ADAS di ZF per il mercato IAM (Independent Aftermarket). L’azienda già fornitore OE per le Case auto, ha introdotto nuovi strumenti e soluzioni di diagnostica destinati a facilitare la manutenzione e la riparazione dei sistemi ADAS da parte delle officine indipendenti.

Un punto focale della strategia ADAS di ZF è la Smart Camera ZF, un dispositivo che verrà lanciato nel 2025 per veicoli di massa come Nissan Leaf, Nissan Qashqai, Peugeot 3008 e Citroën C3. Questa telecamera monocromatica ad alte prestazioni è in grado di catturare immagini dettagliate dell’ambiente circostante il veicolo, fondamentali per attivare funzioni di sicurezza avanzate come la frenata automatica di emergenza (AEB), l’assistenza al mantenimento della corsia (LKA) e il cruise control adattivo (ACC).

A supporto di questa tecnologia, ZF introduce inoltre lo strumento di taratura ADAS ZF [pro]Diagnostics, parte di una piattaforma completa per la diagnosi e la calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida. Grazie a questo sistema, le officine potranno calibrare sensori e telecamere senza ricorrere a modifiche fisiche, accelerando i processi di manutenzione e riducendo i margini di errore. L’offerta di ZF non si limita alla tecnologia: l’azienda investirà nella formazione delle officine, offrendo nuovi corsi specializzati sugli ADAS a partire dal 2025.

POWERTRAIN ELETTRICHE: MANTENIMENTO, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE

Oltre ai progressi nel settore ADAS, ZF ha messo in luce la sua strategia che si basa sul ciclo di vita dei prodotti e segue il principio del “Mantenere – Riparare – Sostituire”. Questo approccio integrato mira a garantire una lunga vita utile ai componenti elettrici e ibridi, con un forte accento sulla sostenibilità e sull’efficienza delle riparazioni. Un argomento su cui è stata costruita anche la bozza del regolamento europeo ELV.

Nel settore del mantenimento, ZF ha raddoppiato la sua gamma di lubrificanti e kit cambio olio dedicati ai veicoli elettrificati, tra cui spiccano i prodotti ZF Lifeguard eFluid e ZF Lifeguard Hybrid. Grazie a questi sviluppi, oltre il 50% dei veicoli elettrificati in Europa potrà essere mantenuto con soluzioni specifiche e ottimizzate per le powertrain elettriche e ibride, garantendo un’affidabilità costante nel tempo.

Per quanto riguarda la riparazione, ZF ha lanciato una nuova gamma di kit di riparazione per veicoli elettrici, iniziando con i modelli di lusso come la Lotus Eletre e per una vasta gamma di veicoli

Infine, il pilastro della sostituzione trova la sua espressione nella rigenerazione degli assali elettrici, come l’eVD2. ZF, con decenni di esperienza nella rigenerazione di componenti, ha sviluppato un concetto tecnico avanzato per riportare a nuova vita questi assali, riducendo il costo di sostituzione e minimizzando l’impatto ambientale.

DIGITALIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ AMBIENTALE: I PILASTRI DEL FUTURO DI ZF

Tutte queste innovazioni si inseriscono in un quadro più ampio, dove la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale sono i due pilastri su cui ZF Aftermarket costruisce il suo futuro. Attraverso strumenti digitali avanzati come lo ZF [pro]Diagnostics e la continua espansione delle soluzioni per veicoli elettrici e ibridi, l’azienda si pone come leader nella transizione verso una mobilità sempre più intelligente e rispettosa dell’ambiente.

Ad Automechanika 2024, ZF ha confermato ancora una volta il suo impegno nel fornire alle officine indipendenti e ai professionisti dell’automotive le risorse necessarie per affrontare le sfide del futuro, promuovendo al contempo un modello di mobilità sostenibile ed efficiente. Con una visione a lungo termine e un approccio olistico al ciclo di vita dei prodotti, ZF Aftermarket si conferma come partner strategico per l’evoluzione dell’industria automotive.