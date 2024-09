Wolf Oil ad Automechanika: fluidi sostenibili e analisi olio esausto

Wolf Oil Corporation ha presentato una serie di importanti innovazioni ad Automechanika Frankfurt 2024, la principale fiera internazionale per il settore automotive aftermarket. Confermando il suo impegno verso la sostenibilità, Wolf ha svelato nuove soluzioni che puntano a rivoluzionare la manutenzione dei veicoli e a migliorare le prestazioni dei veicoli elettrici, promuovendo al contempo la riduzione dell’impatto ambientale, anche attraverso la ri-raffinazione degli oli fino alle basi, da non confondere con la ri-generazione.

LUBRISCAN: LA RIVOLUZIONE NELLA MANUTENZIONE DEI VEICOLI PESANTI

Una delle novità di punta è il lancio di LubriScan, un servizio avanzato di analisi dell’olio progettato per il settore dei veicoli pesanti. Sviluppato in collaborazione con POLARIS Laboratories, LubriScan è pensato per migliorare la durata e l’efficienza dei macchinari utilizzati nei settori del trasporto, dell’edilizia e dell’industria estrattiva. Il servizio contribuirà a ridurre i costi di manutenzione e prolungare la durata delle apparecchiature, contribuendo a un significativo abbattimento del Total Cost of Ownership (TCO).

Grazie a questo servizio, gli operatori del settore potranno ricevere risultati di analisi dell’olio in appena 48 ore, consentendo loro di identificare rapidamente eventuali problematiche e ottimizzare la manutenzione dei macchinari. Le analisi comprendono parametri essenziali come il Total Base Number (TBN), utile per determinare lo stato di usura dell’olio e le tempistiche ideali per la sostituzione, specialmente in condizioni operative difficili come quelle dei mercati del Medio Oriente e dell’Africa, dove i carburanti acidi sono un problema comune.

INNOVAZIONE SOSTENIBILE: NUOVI PRODOTTI OLF OIL PER EV

Automechanika 2024 ha visto anche Wolf Oil consolidare il suo impegno nello sviluppo di prodotti per veicoli elettrici (EV) e ibridi, un mercato in rapida crescita a livello globale. L’azienda ha presentato una gamma di lubrificanti e liquidi specificamente progettati per migliorare l’efficienza e la longevità dei motori EV e ibridi, continuando un percorso iniziato già nel 2021 con il lancio della sua prima linea di prodotti per propulsori ibridi.

Nel 2023, Wolf Oil ha ampliato l’offerta con una gamma completa di lubrificanti per veicoli elettrici, formulati per rispondere alle esigenze sempre più stringenti del mercato in termini di prestazioni e sostenibilità. L’azienda ha spiegato che questi prodotti innovativi contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale, in linea con le normative europee più recenti in tema di emissioni e sicurezza.

LA SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DELLA STRATEGIA AZIENDALE

In occasione di Automechanika Frankfurt, Wolf Oil ha ribadito la sua strategia di crescita orientata alla sostenibilità, illustrando i progressi compiuti nella riduzione delle emissioni e nell’adozione di pratiche circolari. Nel 2023, l’azienda ha raggiunto un importante traguardo: l’intera fornitura di elettricità per il suo impianto produttivo ora proviene da fonti rinnovabili, una scelta che ha consentito di ridurre significativamente la sua impronta di carbonio. Inoltre, l’installazione di un impianto solare da 1,1 MW permette di coprire fino al 20% del fabbisogno energetico annuale dell’azienda.

Parallelamente, Wolf Oil ha introdotto pratiche innovative per la gestione dei rifiuti industriali, riducendo il residuo di olio nei serbatoi al minimo e promuovendo il riciclo dei materiali utilizzati nel processo produttivo, come il rivestimento delle etichette, con una riduzione dei rifiuti di oltre il 40%. Questi sforzi sono in linea con l’obiettivo aziendale di minimizzare l’impatto ambientale, perseguendo una produzione sempre più verde e sostenibile.