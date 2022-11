Volvo XC40 Hybrid con spia motore accesa: ecco come risolvere

Ecco come risolvere il problema legato alla spia avaria motore Volvo XC 40 Hybrid: il bollettino tecnico ufficiale

La Volvo XC40 Hybrid con spia motore accesa si ripara facilmente se il problema è legato al trattamento dei gas di scarico. Il difetto potrebbe essere comune ai modelli più recenti del brand con motore 3 cilindri benzina. Nei prossimi paragrafi parleremo del bollettino tecnico ufficiale Volvo diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket, e di come risolvere il problema della spia avaria motore su Volvo XC40 Hybrid. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

SPIA MOTORE ACCESA VOLVO XC40 HYBRID

Quando si accende la spia motore su Volvo XC40 Hybrid, secondo le indicazioni Volvo, potrebbe esserci con elevata probabilità un problema all’impianto di depurazione dei gas di scarico. Volvo consiglia di “Far controllare l’auto presso un riparatore”. Il difetto analizzato nel bollettino tecnico per la rete autorizzata si riferisce ad un’anomalia nel funzionamento della sonda lambda. Questa ipotesi deve comunque essere confermata dalla presenza in diagnosi di alcuni errori DTC. Altrimenti la spia di avaria motore potrebbe essere dovuta a tante altre cause. Innanzitutto il bollettino tecnico Volvo fa riferimento in particolare a:

– Volvo XC40 Hybrid cn motore 1.5 EH Turbo benzina con filtro antiparticolato;

– anno produzione dal 2018 in poi;

– difetto riscontrato accensione della spia di avaria motore ed errori in memoria guasti P0145, P0420, P0139.

SOLUZIONE SPIA MOTORE VOLVO XC40 HYBRID CON ERRORI P0145, P0420, P0139

Quando si verifica un errore legato alla sonda lambda una diagnosi frettolosa dell’autoriparatore potrebbe spingerlo a sostituire il sensore credendo sia difettoso. Il bollettino tecnico Volvo 35883, consiglia alla rete autorizzata di proseguire prima così:

– verificare in diagnosi gestione motore la presenza dei codici errore P0145 “Sonda lambda dietro al convertitore catalitico 2, circuito, risposta lenta”; P0420 “Efficienza sistema convertitore catalitico sotto la soglia (banco 1)”; P0139 “Sonda lambda dietro al convertitore catalitico 1, circuito, risposta lenta”;

– Aggiornare il software della centralina motore.

SOSTITUZIONE SONDA LAMBDA DIFETTOSA

Solo se il problema persiste allora si può approfondire la diagnosi del funzionamento della sonda lambda e valutare una sua sostituzione o pulizia. Dai motori Euro 3 in poi, inoltre, potrebbero essere presenti due sonde lambda, a monte e a valle del catalizzatore. I pareri sull’utilità della pulizia della sonda lambda sono divisi tra chi la reputa utile e chi invece pensa sia solo un palliativo. Resta il fatto che, considerata la funzione della sonda lambda, è preferibile non temporeggiare sulla riparazione. Vi accorgerete che la sonda lambda non funziona correttamente, oltre all’accensione della spia di avaria motore se:

– aumentano i consumi di carburante;

– la guida dell’auto è disturbata da vuoti di erogazione o strattonamenti in alcune condizioni.