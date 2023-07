Volkswagen Tiguan con trazione integrale difettosa: come risolvere

La trazione integrale che non funziona su alcune Volkswagen Tiguan 4Motion è un problema spesso imputabile alla centralina elettronica o al sensore angolo di manovra. Il problema è ben noto sia alla rete ufficiale Volkswagen che a molti proprietari, ma non è collegato ad alcun errore DTC. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del bollettino e la soluzione che sono stati pubblicati da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi della garanzia auto usate se è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

VOLKSWAGEN TIGUAN E TRAZIONE INTEGRALE CON GIUNTO HALDEX CHE NON FUNZIONA

La Volkswagen Tiguan 4Motion è dotata di trazione integrale con giunto Haldex, un sistema di frizioni multidisco elettro attuate a controllo elettronico. Questo sistema offre il vantaggio di distribuire in maniera continua e variabile la coppia tra le ruote anteriori e posteriori. In base all’utilizzo dell’auto, possono verificarsi i primi malfunzionamenti superati i 100 mila km, o anche prima in determinate situazioni:

guida frequente su fondi a scarsa aderenza , con attivazione continua del giunto Haldex;

, con attivazione continua del giunto Haldex; scarsa manutenzione, che prevede la sostituzione fluido idraulico e filtro, almeno ogni 40 mila km o 60 mila km, in base al modello.

Quando il giunto Haldex non funziona quasi sempre il guasto proviene da un degrado dell’efficienza della pompa idraulica, delle valvole elettro attuate o delle frizioni. Il difetto alla trazione integrale Volkswagen con giunto Haldex non mostra spie, quindi il conducente noterà che qualcosa non va perché le performance dinamiche dell’auto cambiano o pur essendo impostata la trazione 4WD, l’auto resta in modalità 2WD. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

BOLLETTINO TECNICO VOLKSWAGEN TIGUAN MALFUNZIONAMENTO TRAZIONE INTEGRALE

Nel caso della Volkswagen Tiguan, il malfunzionamento della trazione integrale, secondo il bollettino VW è risultato più frequente su:

Volkswagen Tiguan dal 2007 al 2016 ;

dal ; versioni con trazione integrale 4Motion ;

; difetto riscontrato con “malfunzionamento della trazione integrale e assenza di errori nella memoria guasti”.

VOLKSWAGEN TIGUAN 4MOTION: DIFETTO TRAZIONE INTEGRALE E SOLUZIONE

La trazione integrale che non funziona su Volkswagen Tiguan 4Motion, è imputabile al guasto della pompa olio dell’accoppiamento Haldex. Se il numero di serie della pompa olio è 06491863, allora la pompa Haldex deve essere sostituita. I dettagli di questi interventi provengono dal bollettino tecnico ufficiale Volkswagen 2041327/4, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.