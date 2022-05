Volkswagen Polo con errori U0140 e B12D6: come risolvere

Come sono collegate le spie tergicristalli ed emissioni accese su Volkswagen Polo e gli errori U0140 e B12D6: diagnosi e soluzione al problema

La Volkswagen Polo con errori U0140 e B12D6 è un problema piuttosto frequente che si manifesta con i tergicristalli che non funzionano e diverse spie di avaria accese. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del problema e la soluzione nel bollettino tecnico diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi della garanzia auto usate se è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

SPIA TERGICRISTALLI VOLKSWAGEN POLO: ERRORI U0140 E B12D6

Il problema della spia tergicristalli accesa su Volkswagen Polo è ben noto anche alla rete autorizzata Volkswagen attraverso un bollettino dedicato al difetto. Il problema è stato individuato nel malfunzionamento o funzionamento rumoroso dei tergicristalli, associato all’accensione di diverse spie di avaria. Il difetto è stato individuato maggiormente su:

– Volkswagen Polo dal 2017 in poi;

– Auto con motore 2.0 TSI Turbo FAP/GPF con Turbo e filtro antiparticolato;

DIAGNOSI VOLKSWAGEN POLO: ERRORI U0140 E B12D6

La spia tergicristalli su Volkswagen Polo può essere accompagnata dalla spia di emissioni irregolari e questo dettaglio rischia di disorientare l’autoriparatore. Ecco perché è consigliabile prima accertarsi della natura del problema con una diagnosi approfondita da parte di un autoriparatore esperto. Nel caso in esame, il difetto ai tergicristalli è accompagnato dai seguenti errori DTC memorizzati in centralina:

– errore U0140 Volkswagen Polo: “Comunicazione interrotta con la centralina carrozzeria”;

– errore B12D6 Volkswagen Polo: “Non sono attualmente disponibili ulteriori informazioni su questo codice guasto”;

SPIA TERGICRISTALLI VOLKSWAGEN POLO: SOLUZIONE

La spia tergicristalli su Volkswagen Polo è quasi sicuramente causata da un malfunzionamento al motorino del tergicristallo anteriore. Dopo aver verificato l’esistenza di altri sintomi diversi, la soluzione al problema consigliata è la sostituzione del motorino tergicristalli parabrezza Volkswagen Polo. I dettagli di questi interventi provengono dal bollettino tecnico ufficiale Volkswagen 2055289/4, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.