Volkswagen Jetta con spia olio accesa: come risolvere

La spia olio accesa su Volkswagen Jetta farebbe pensare alla necessità di un rabbocco, ma il problema non si risolve: ecco la soluzione

La Volkswagen Jetta con spia olio accesa durante la guida è un problema che non si risolve con la sostituzione o il rabbocco del livello di olio motore. Il problema è noto alla rete autorizzata del Costruttore tedesco e riportato nel bollettino tecnico di cui parliamo in questo articolo. La soluzione consigliata alle officine autorizzate Volkswagen per la spia olio accesa su Volkswagen Jetta è stata diffusa da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo che, se l’auto è coperta dalla garanzia del venditore, è sempre meglio avvalersi dei propri diritti.

VOLKSWAGEN JETTA CON SPIA CAMBIO OLIO ACCESA

Sulle Volkswagen Jetta è stato individuato un difetto sensore livello dell’olio motore. Il problema non si risolve controllando l’olio e rabboccando credendo che sia da aggiungere. Come sempre ricordiamo in questi casi, se la spia olio si accende dopo il tagliando prima di attribuire il problema all’operato dell’officina che ha effettuato il tagliando, spiegate il problema in officina e verificate anche se l’auto rientra tra i modelli del bollettino tecnico ufficiale Volkswagen:

– Volkswagen Jetta;

– motore 1.4 TSI 16V Turbo;

– produzione dal 2014 in poi;

– difetto riscontrato, spia olio accesa ma il livello dell’olio è corretto.

DIAGNOSI ED ERRORI VOLKSWAGEN JETTA CON SPIA OLIO ACCESA

Esistono svariate cause dell’accensione della spia olio motore, che in genere si rifanno al degrado del lubrificante (eventuali diluizioni), a problemi di pressione bassa o alta e quindi al livello insufficiente. Nel caso della Volkswagen Jetta la spia olio accesa può essere causata proprio dal sensore livello olio difettoso. Per avere la conferma, il bollettino tecnico VW consiglia di verificare la presenza nella memoria guasti dei seguenti errori:

– errore P0196 “Sensore di temperatura dell’olio, range/prestazioni”;

– errore B1041 “Sensore termico del livello dell’olio”.

SOLUZIONE SPIA OLIO ACCESA VOLKSWAGEN JETTA

La soluzione al problema delle Volkswagen Jetta con spia olio accesa, in presenza degli errori citati si risolve secondo il bollettino tecnico Volkswagen 2033010/2 con la sostituzione del sensore livello olio con una versione migliorata.