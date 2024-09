UFI Filters si prepara all’Idrogeno e presenta una nuova tecnologia

L’edizione 2024 di Automechanika Frankfurt è stata l’occasione per UFI Filters per presentare le sue innovazioni più recenti nel settore dell’idrogeno. Il momento è caldo considerando che l’Europa sta per costruire il primo mega gasdotto dalla Finlandia alla Germania e rappresenta un’opportunità per l’azienda italiana, che si afferma tra gli attori principali nel campo della transizione energetica verso soluzioni più sostenibili. Tra le novità principali, UFI Filters ha svelato le tecnologie all’avanguardia sviluppate dalla sua nuova divisione, UFI Hydrogen, focalizzata sulla produzione e utilizzo dell’idrogeno verde.

UN PIONIERE DELL’INNOVAZIONE PER LA DECARBONIZZAZIONE

Fondata nel 1971, UFI Filters ha costruito la sua reputazione nel settore automotive e industriale con un portafoglio che comprende filtri aria, olio, carburante, abitacolo, idraulici e scambiatori di calore, rispondendo alle esigenze di una vasta gamma di veicoli leggeri e pesanti. Il 95% dei produttori mondiali di auto e il 50% dei costruttori di veicoli pesanti utilizzano soluzioni del Gruppo, compresi i principali marchi tedeschi.

Con la creazione di UFI Hydrogen nel 2023, l’azienda ha intrapreso un percorso di innovazione mirato a contribuire alla decarbonizzazione dell’economia europea e globale, con particolare attenzione alle tecnologie legate all’idrogeno verde.

Ad Automechanika Frankfurt 2024, UFI ha introdotto le sue soluzioni tecnologiche più avanzate per l’idrogeno, che includono membrane elettrolitiche rivestite di catalizzatore (CCM – Catalyst Coated Membranes), progettate per elettrolizzatori a membrana a scambio protonico (PEM – Proton Exchange Membrane). Queste membrane sono fondamentali per la produzione di idrogeno verde, un elemento chiave nella transizione verso fonti energetiche pulite e rinnovabili.

UN PASSO AVANTI PER LA MOBILITÀ A IDROGENO

UFI Hydrogen è inserita nel prestigioso programma europeo IPCEI Hy2Move (Important Project of Common European Interest), che ha l’obiettivo di promuovere la mobilità a idrogeno. Grazie a questo riconoscimento, UFI Filters beneficerà di finanziamenti europei per lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell’idrogeno, con il sostegno di aiuti di Stato fino a 1,4 miliardi di euro. Questo posiziona UFI come un protagonista centrale nella corsa alla decarbonizzazione in Europa, in linea con la strategia REPowerEU della Commissione Europea.

LE TECNOLOGIE MEA: IL FUTURO DELL’ENERGIA A IDROGENO

Giorgio Girondi, Presidente del Gruppo UFI Filters, ha sottolineato l’importanza di questo progetto per l’azienda: “La nostra missione è quella di essere un motore dell’innovazione sostenibile in Europa. Con oltre 50 anni di esperienza nel settore della filtrazione, ci siamo impegnati a rendere l’idrogeno verde accessibile ed economicamente vantaggioso, contribuendo così alla riduzione delle emissioni globali di CO2.”

Marco Lazzaroni, CEO di UFI Hydrogen, ha espresso entusiasmo per il debutto europeo della divisione: “Le nostre tecnologie MEA rappresentano un passo decisivo verso una mobilità più ecologica e un futuro energetico sostenibile. Stiamo lavorando per rendere l’idrogeno verde accessibile su larga scala e, con l’avvio della produzione in serie nel 2025, prevediamo di giocare un ruolo fondamentale nella rivoluzione energetica.”