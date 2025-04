Toyota Aygo con Spia Airbag: si accende e non si può cancellare

L’efficienza dei sistemi di sicurezza rappresenta una delle sfide più complesse per le officine meccatroniche. Un caso emblematico è quello della Toyota Aygo, prodotta tra il 2005 e il 2010, che presenta una problematica ricorrente legata al sistema airbag (SRS): l’accensione fissa della spia airbag e l’impossibilità di cancellare la memoria guasti. Nei prossimi paragrafi vediamo in dettaglio come risolvere il problema, grazie alle informazioni contenute in un bollettino tecnico per officine.

SPIA AIRBAG TOYOTA AYGO ACCESA

Secondo quanto riportato nel bollettino tecnico per le officine, si tratta di un’anomalia ben nota che può compromettere la funzionalità del sistema airbag, mettendo potenzialmente a rischio la sicurezza dei passeggeri. Il difetto si manifesta con l’accensione permanente della spia dell’airbag sul cruscotto, accompagnata dall’impossibilità di cancellare i codici guasto dalla memoria della centralina. In particolare, si possono presentare due scenari distinti:

Presenza di dati di crash memorizzati nella centralina SRS, che per motivi di sicurezza non possono essere eliminati. Guasto generale della centralina airbag, contraddistinto dal codice errore B1000.

Entrambe le situazioni rendono ineludibile l’intervento tecnico, ma è fondamentale sottolineare che la sostituzione della centralina non rappresenta sempre la soluzione corretta.

PROCEDURA DIAGNOSTICA CONSIGLIATA

Prima di procedere con la sostituzione o la riparazione della centralina, è essenziale eseguire un controllo approfondito di tutto il sistema periferico dell’airbag. Il bollettino tecnico Hella consiglia di fare scrupolosamente i seguenti controlli:

verifica dei connettori e del loro corretto accoppiamento;

e del loro corretto accoppiamento; controllo del cablaggio per individuare eventuali interruzioni o cortocircuiti;

per individuare eventuali interruzioni o cortocircuiti; ispezione dello stato dei fusibili.

Solo dopo aver escluso eventuali anomalie nella periferia del sistema si potrà valutare l’intervento sulla centralina.

POSIZIONAMENTO DELLA CENTRALINA E PRECAUZIONI

La centralina airbag Toyota Aygo è situata nella console centrale, davanti alla leva del cambio. Le operazioni di diagnosi, smontaggio e sostituzione devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle indicazioni del costruttore, in quanto si tratta di componenti di sicurezza molto delicati. Inoltre, durante l’intervento, è obbligatorio scollegare la batteria di avviamento e attendere il tempo minimo raccomandato per la scarica dei condensatori ed evitare l’attivazione accidentale degli airbag.