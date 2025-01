Spia ABS su Nissan Qashqai: uno strano caso risolto

Sui modelli Nissan Qashqai (J10) prodotti tra il 2007 e il 2014, equipaggiati con motore 1.5 dCi (codice motore K9K), può verificarsi l’accensione anomala della spia ABS/ESP durante la guida. Il sistema ABS (Antilock Braking System) è un elemento fondamentale per la sicurezza del veicolo, in quanto garantisce il controllo in frenata e la stabilità del veicolo soprattutto quando il fondo stradale è scivoloso o sdrucciolevole. A differenza dei casi di avaria del sensore ABS, nei prossimi paragrafi vediamo dove risiede il problema, come diagnosticare e risolvere l’anomalia.

LA SPIA ABS SI ACCENDE DURANTE LA GUIDA DELLA NISSAN QASHQAI

Il problema si manifesta attraverso l’accensione della spia ABS/ESP, che avviene in maniera sporadica durante la guida. Al riavvio del motore, la spia può inizialmente spegnersi, per poi riattivarsi dopo pochi chilometri percorsi in modo del tutto casuale.

Una peculiarità di questa anomalia, che la differenzia dai casi di avaria più frequenti per un sensore ABS difettoso, è che la memoria guasti della centralina ABS/ESP, registra il codice di guasto C1130 con la dicitura “Centralina motore – Segnale errato”. In alcuni casi, questo problema può essere accompagnato da una perdita di potenza del motore, riducendo le prestazioni.

AVARIA ABS/ESP SU NISSAN QASHQAI: QUAL E’ LA CAUSA

L’origine del difetto, secondo il bollettino tecnico degli esperti Hella per le officine, è attribuibile a un tubo di collegamento intasato da residui di gas di scarico. Questo tubo collega il sensore della pressione dei gas di scarico al collettore di scarico. Quando si accumulano residui, il sensore non riesce a funzionare correttamente, generando un segnale di coppia errato trasmesso dalla centralina motore alla centralina ABS/ESP. Questo segnale anomalo attiva la spia ABS/ESP.

Un ulteriore punto critico è rappresentato dalla vite cava che fissa il tubo di collegamento al collettore di scarico. Anch’essa può accumulare residui, peggiorando il flusso dei gas e amplificando il problema.

DIAGNOSI E RIPARAZIONE AVARIA ABS/ESP SU NISSAN QASHQAI

Gli specialisti Hella consigliano innanzitutto di utilizzare un dispositivo diagnostico alla presa OBD-II del veicolo e verificare i codici di errore registrati nella centralina ABS/ESP. Il codice C1130 conferma un segnale errato trasmesso dalla centralina motore. Successivamente seguire questi passaggi: