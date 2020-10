Sostituzione batteria auto: le posizioni più comuni

Cambiare la batteria è a volte più facile che sapere dov’è montata: ecco le posizioni più comuni e inusuali da sapere per la sostituzione della batteria

La sostituzione della batteria auto sui modelli più tradizionali in genere non è un lavoro complicato, basta seguire i passaggi corretti per smontare e rimontare la batteria. Non di rado però sulle auto recenti ci si trova a chiedersi dove si trova la batteria dell’auto? Ecco le posizioni più comuni e i punti in cui cercare in base alle abitudini dei maggiori Costruttori auto.

QUANDO SERVE SAPERE DOV’E’ LA BATTERIA AUTO

Non serve aspettare di sostituire una batteria scarica per chiedersi dove si trova, quando aprendo il cofano davanti non c’è nient’altro che motore, tubi e fili elettrici. Con la diffusione delle black box delle assicurazioni sapere dov’è montata la batteria auto è importante per cambiare la scatoletta elettronica da restituire. Se la creatività del Costruttore non ha avuto limiti nella scelta della posizione della batteria, vuol dire che state guidando uno dei modelli che non hanno la batteria a vista nel cofano anteriore. Vediamo allora quali sono le posizioni più comuni da sapere per la sostituzione della batteria.

LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA E IL MANUALE DI RISERVA

Quando vi sembra che la batteria auto da cambiare stia giocando a nascondersi, il consiglio più sensato è aprire il libretto d’istruzioni e cercare la posizione della batteria. Attenzione, poiché se non vi è stato fornito in formato cartaceo è probabile che sia integrata una guida interattiva nel sistema Infotainment, ma se la batteria è scarica difficilmente potrete visualizzarla. Ecco perché in questi casi è sempre meglio salvare il libretto di uso e manutenzione dell’auto sul cellulare. Non è detto però che se l’auto non parte e la batteria non si trova, sia necessario chiamare il carroattrezzi. In genere le auto con la batteria nascosta hanno dei punti dedicati dove collegare i cavi di avviamento in casi di emergenza, come mostra il video qui sotto.

LE POSIZIONI PIU’ COMUNI DELLA BATTERIA DA SOSTITUIRE

Se invece dovete sostituire la batteria auto e volete sapere qual è la sua posizione, rimboccatevi le maniche poiché ci sarà da lavorare più del solito. Ovviamente nei casi in cui l’operazione richieda il reset del sensore IBS, è meglio rivolgersi a un’officina. Ecco invece qui sotto dove potreste trovare la batteria della vostra auto o dove cercarla tra quelle più comuni:

– Batteria nel vano anteriore. E’ una posizione abituale soprattutto sulle auto elettriche (esempio Tesla Model S) o sulle sportive (Porsche 911) o in generale auto che hanno il motore dietro. In questi casi per smontare la batteria vi toccherà rimuovere il contenuto del vano bagagli anteriore e il rivestimento.

– La posizione della batteria nel vano bagagli posteriore è un’abitudine che si sta diffondendo anche tra le grandi berline italiane. La posizione più curiosa è dell’Alfa Romeo Giulia (foto sotto) che prevede la batteria nel bagagliaio, ma all’interno del parafango destro, nascosta da un coperchio. La forma stretta e lunga della batteria Alfa Romeo è fondamentale per posizionarla in questo modo. Le auto di segmento superiore del gruppo Volkswagen, ma non solo, prediligono il vano ruota di scorta (es. Audi A4, Porsche Panamera e Volvo).

– Infine c’è l’abitudine di scegliere la posizione della batteria auto nel pavimento, nascosta da una botola sotto ai tappetini. E’ la collocazione più frequente su alcuni SUV o monovolume con un’altezza da terra sufficiente. L’esatta posizione cambia in base al Costruttore: nella zona piedi del passeggero anteriore per la Mercedes Classe B, sotto al sedile passeggero anteriore per la Jeep Grand Cherokee o sotto al sedile guidatore per Porsche Cayenne, Audi Q8 o alcune Citroen.