Seat Arona: perché l’avantreno fa rumore quando si sterza?
Rumori durante le manovre sulla Seat Arona: ecco le cause e la soluzione al problema dell’avantreno
La Seat Arona ha conquistato molti automobilisti per affidabilità, dimensioni compatte e comfort di guida. Tuttavia, diversi proprietari hanno segnalato un difetto ricorrente: rumori anomali provenienti dalla parte anteriore del veicolo durante le manovre a bassa velocità, in particolare in fase di sterzata o parcheggio. Si tratta di un inconveniente fastidioso ma risolvibile, che non compromette la sicurezza del veicolo se affrontato tempestivamente. Nei prossimi paragrafi approfondiamo le cause del difetto e la soluzione riportata in un bollettino tecnico per le officine.
PERCHÉ LE RUOTE ANTERIORI DELLA SEAT ARONA FANNO RUMORE IN MANOVRA?
Attraverso un’analisi approfondita, è stato accertato che i rumori non derivano né da un guasto strutturale né da un’usura precoce delle sospensioni dell’auto. La causa è invece un attrito anomalo tra l’asta del pistone dell’ammortizzatore e il paracolpi dello stesso. Questo contatto, secco e ripetuto, genera scricchiolii o colpi metallici che si avvertono soprattutto quando si gira lo sterzo da fermo o a bassa velocità.
LA PROCEDURA DI RIPARAZIONE CONSIGLIATA DA HELLA
Per risolvere in maniera definitiva il problema, il bollettino tecnico Hella riporta le fasi principali dell’intervento da effettuare:
- Rimuovere la copertura di protezione e sollevare il paracolpi dell’ammortizzatore per accedere all’asta del pistone.
- Eliminare ogni residuo di sporco o polvere dalle superfici di contatto.
- Applicare uno strato uniforme di grasso al silicone (codice G 000 405 A2) sulle superfici di appoggio tra asta e paracolpi. È fondamentale utilizzare esclusivamente il grasso consigliato, per garantire la durata dell’intervento e la compatibilità con i materiali.
- Riposizionare correttamente i componenti smontati.
- Ripetere l’operazione su entrambi i lati del veicolo.
- Concludere con un test drive per verificare l’eliminazione del rumore.
PERCHÉ È IMPORTANTE INTERVENIRE SUBITO
Ignorare questo difetto può non comportare rischi immediati, ma influisce negativamente sul comfort di guida e può accelerare la normale usura delle sospensioni. Un intervento tempestivo non solo restituisce silenziosità al veicolo, ma preserva l’efficienza degli ammortizzatori nel tempo.