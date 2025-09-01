Seat Arona: perché l’avantreno fa rumore quando si sterza?

La Seat Arona ha conquistato molti automobilisti per affidabilità, dimensioni compatte e comfort di guida. Tuttavia, diversi proprietari hanno segnalato un difetto ricorrente: rumori anomali provenienti dalla parte anteriore del veicolo durante le manovre a bassa velocità, in particolare in fase di sterzata o parcheggio. Si tratta di un inconveniente fastidioso ma risolvibile, che non compromette la sicurezza del veicolo se affrontato tempestivamente. Nei prossimi paragrafi approfondiamo le cause del difetto e la soluzione riportata in un bollettino tecnico per le officine.

PERCHÉ LE RUOTE ANTERIORI DELLA SEAT ARONA FANNO RUMORE IN MANOVRA?

Attraverso un’analisi approfondita, è stato accertato che i rumori non derivano né da un guasto strutturale né da un’usura precoce delle sospensioni dell’auto. La causa è invece un attrito anomalo tra l’asta del pistone dell’ammortizzatore e il paracolpi dello stesso. Questo contatto, secco e ripetuto, genera scricchiolii o colpi metallici che si avvertono soprattutto quando si gira lo sterzo da fermo o a bassa velocità.

LA PROCEDURA DI RIPARAZIONE CONSIGLIATA DA HELLA

Per risolvere in maniera definitiva il problema, il bollettino tecnico Hella riporta le fasi principali dell’intervento da effettuare:

Rimuovere la copertura di protezione e sollevare il paracolpi dell’ammortizzatore per accedere all’asta del pistone.

per accedere all’asta del pistone. Eliminare ogni residuo di sporco o polvere dalle superfici di contatto.

dalle superfici di contatto. Applicare uno strato uniforme di grasso al silicone (codice G 000 405 A2) sulle superfici di appoggio tra asta e paracolpi . È fondamentale utilizzare esclusivamente il grasso consigliato, per garantire la durata dell’intervento e la compatibilità con i materiali.

(codice G 000 405 A2) . È fondamentale utilizzare esclusivamente il grasso consigliato, per garantire la durata dell’intervento e la compatibilità con i materiali. Riposizionare correttamente i componenti smontati.

correttamente i componenti smontati. Ripetere l’operazione su entrambi i lati del veicolo.

del veicolo. Concludere con un test drive per verificare l’eliminazione del rumore.

PERCHÉ È IMPORTANTE INTERVENIRE SUBITO

Ignorare questo difetto può non comportare rischi immediati, ma influisce negativamente sul comfort di guida e può accelerare la normale usura delle sospensioni. Un intervento tempestivo non solo restituisce silenziosità al veicolo, ma preserva l’efficienza degli ammortizzatori nel tempo.