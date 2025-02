Scarsa potenza motore 1.0 VW – Seat – Skoda: causa e soluzione

Il motore 1.0 MPI a tre cilindri, adottato dal gruppo Volkswagen sui modelli VW Up, Seat Mii e Skoda Citigo, prodotti tra il 2011 e il 2016, ha manifestato problemi di scarsa potenza che possono verificarsi improvvisamente durante guida. Nei prossimi paragrafi, analizziamo le cause e la soluzione commentata in un bollettino tecnico per officine.

CODICI GUASTO CORRELATI AL PROBLEMA

Tra i codici di guasto più frequentemente memorizzati nella centralina delle auto con motore 1.0 del gruppo Volkswagen quando si presenta l’anomalia sono i seguenti:

P0010 – Problemi al variatore di fase dell’albero a camme.

– Problemi al dell’albero a camme. P0016 – Sincronizzazione errata tra albero motore e albero a camme .

– tra . P0088 – Pressione eccessiva nel circuito del carburante .

– Pressione eccessiva nel . P0341 – Segnale anomalo del sensore di posizione dell’albero a camme.

CAUSE DELLA PERDITA DI POTENZA MOTORE 1.0 VOLKSWAGEN

Il problema principale è legato alla fasatura variabile delle valvole o alla sincronizzazione tra albero motore e albero a camme. Oltre alle tradizionali anomalie nel sistema di trasmissione della cinghia di distribuzione, una delle principali cause individuate riguarda la valvola di pressione dell’olio del comando variabile dell’albero a camme.

Con il tempo, i fori di passaggio per l’olio di questa valvola possono ostruirsi per l’accumulo di residui carboniosi, causando una fasatura difettosa dell’albero a camme e, di conseguenza, una riduzione della potenza del motore.

SOLUZIONE POCA POTENZA MOTORE 1.0 VOLKSWAGEN

La soluzione al problema consigliata dal bolletino tecnico Hella prevede questi passaggi: