Ricambi auto: le app per la ricerca e l’acquisto

Per chi vuole comprare online i ricambi auto, ecco le app italiane più conosciute e affidabili per la ricerca e l'acquisto dei pezzi di ricambio

Oggi con lo smartphone si fa tutto, anche cercare e acquistare ricambi auto mediante specifiche app. Opportunità che tra l’altro consente, in periodo di pandemia, di limitare i contatti sociali superflui, gestendo gli acquisti direttamente da casa. Senza ovviamente sminuire l’importanza dei negozi fisici specializzati in autoricambi, e soprattutto di chi ci lavora. Ma vediamo quali sono le app per ricambi auto italiane più affidabili.

APP RICAMBI AUTO: AUTODOC

Legata all’omonimo sito di e-commerce, l’app di Autodoc dispone di un ampio catalogo di ricambi auto e accessori, facilmente consultabile grazie all’avanzato sistema di navigazione. Ci sono ricambi per tutte le marche automobilistiche più diffuse, tassativamente nuovi di fabbrica (no componenti di seconda mano). Gli utenti possono contare sulla cronologia e la notifica degli ordini, sul supporto clienti, sulla spedizione gratuita per gli ordini idonei e su ben 15 metodi di pagamenti. Vengono spesso proposti sconti e offerte speciali. Disponibile per dispositivi Android e iOs.

APP RICAMBI AUTO: MISTER AUTO

Anche Mister Auto è una app di ricambi auto che fa riferimento a un sito di e-commerce. Il catalogo è molto ricco (c’è praticamente di tutto, anche gli pneumatici), le marche coperte quasi tutte (anche alcune di nicchia come Lotus e Jaguar) e i fornitori di provata qualità (Bosch, Brembo, Magneti Marelli, TRW, ecc.). È possibile fare la ricerca dei ricambi per prezzo, disponibilità, marca o per criterio tecnico, inoltre ogni prodotto in vendita è fornito di apposita scheda con le informazioni tecniche. Presenti anche dei video tutorial per chi desidera montare i ricambi acquistati in modalità fai-da-te (fatelo solo se sapete dove mettere le mani!). Solo su app costi di spedizione gratis per spese superiori a 49 euro. Disponibile per dispositivi Android e iOs.

APP RICAMBI AUTO: AUTOPARTI

Dal catalogo di Autoparti.it nasce questa applicazione per soli dispositivi Android che permette di cercare e trovare i pezzi di ricambio per numerosissimi modelli d’auto. Si parla, per la precisione, di oltre 1 milione di pezzi per 1.234 modelli di 45 produttori di automobili. Gli ordini vengono elaborati rapidamente e sono pronti per la spedizione entro 24 ore dall’acquisto, con invio in più di 200 Paesi nel mondo. I componenti provengono solo da fornitori di fiducia e sono venduti con minimo 2 anni di garanzia. I clienti possono contare su un valido supporto tecnico con esperti che parlano in 26 lingue diverse.

APP RICAMBI AUTO: AUTORECUPERO

A differenza delle altre app ricambi auto descritte finora, l’applicazione di Autorecupero.it, uno dei portali di riferimento del settore, non offre la vendita diretta ma consente di inviare una richiesta di preventivo per ricambi e componenti a tutte le autodemolizioni e ai ricambisti che fanno parte del circuito del portale. Alla richiesta segue in tempi rapidi l’invio del preventivo attraverso email o telefono (in base alla scelta selezionata dall’utente) senza nessun obbligo di acquisto. Disponibile per dispositivi Android e iOs.