Rhiag: fino al 31 marzo sconto tagliando auto nelle officine della rete

Rhiag lancia una promozione valida fino al 31 marzo e conferma i vantaggi del tagliando auto conveniente presso oltre 2 mila officine affiliate

Il tagliando auto Rhiag presso le officine “a posto”, Dedicar e OfficinaN1, è ancora più conveniente grazie a una promozione valida fino al 31 marzo 2022. Nei prossimi paragrafi vi spieghiamo come funziona lo sconto tagliando Rhiag, i vantaggi e come ricevere un buono da 50 euro con l’assicurazione auto Facile.it.

SCONTO TAGLIANDO RHIAG FINO AL 31 MARZO 2022

L’occasione ideale per controllare le condizioni dell’auto messa a dura prova durante l’inverno si può cogliere con la promozione della rete Rhiag. Presso tutte le officine con logo “a posto”, Dedicar e OfficinaN1, fino a fine marzo è valido lo sconto del 20% su alcuni interventi e ricambi auto. Tutti gli automobilisti che chiedono un tagliando auto di manutenzione ordinaria, avranno uno sconto su:

– sostituzione di olio;

– pastiglie freno;

– lampadine;

E’ esclusa dalla promozione solo la manodopera, che potrete comunque conoscere chiedendo un preventivo per gli interventi da eseguire.

TAGLIANDO AUTO RHIAG E ASSISTENZA STRADALE PER 6 MESI

Come vi abbiamo già spiegato nel video qui sotto sul tagliando e garanzia, grazie alla direttiva Monti è possibile eseguire la manutenzione auto in qualunque officina che rispetti le procedure previste dal Costruttore e utilizzi ricambi equivalenti agli originali. A tal proposito è importante che la fattura riporti con dovizia di dettaglio tutti i codici dei ricambi utilizzati, come spiega l’esperto nel video sotto. Oltre allo sconto del 20% sui ricambi, si potrà avere una polizza di 6 mesi di assistenza stradale gratuita in tutta Europa. Basta rivolgersi a una delle oltre 2.000 officine affiliate ai network di Rhiag Group con i brand ‘a posto’, DediCar e OfficinaN1.

SCONTO RHIAG MANUTENZIONE AUTO CON FACILE.IT

Inoltre, è ancora attiva la collaborazione tra la rete ‘a posto’ Rhiag e il portale Facile.it. I clienti di Facile.it che acquistano una polizza assicurativa per l’auto con assistenza stradale, ricevono un Buono Regalo da 50 euro da utilizzare in una delle officine ‘a posto’ Rhiag. Dopo aver acquistato la polizza auto con assistenza stradale su Facile.it, entro 7 giorni riceverai via mail il link e le istruzioni per ottenere il voucher. Una volta attivato il buono, ti basterà recarti in una delle oltre 1.500 officine ‘a posto’ per avere un check up gratuito della tua auto e 50 euro di sconto su un’ampia scelta di servizi! Per maggiori informazioni scrivi a facileautoaposto@tlcrewards.com, oppure chiama il numero 02/38592847 dal lunedì al venerdì (9.30-13.00, 14.00-17.30).