Problema anabbaglianti Fiat Panda: come risolvere

Come risolvere il problema agli anabbaglianti Fiat Panda e al fusibile fari che salta o ai fari anabbaglianti Panda che non funzionano

La Fiat Panda è la regina imbattuta delle vendite di auto nuove in Italia da anni. Non bisogna quindi stupirsi se si sente più spesso parlare di un problema molto frequente come il fusibile anabbaglianti della Panda che salta. Il problema anabbaglianti della Fiat Panda è infatti una delle discussioni con più visualizzazioni sul Forum di SicurAUTO.it. Per questo motivo abbiamo raccolto nell’articolo di seguito i dettagli del problema con luci anabbaglianti della Panda e cosa fare quando l’anabbagliante della Panda non funziona.

PROBLEMA ANABBAGLIANTI FIAT PANDA: COSA SUCCEDE

Cosa succede quando all’improvviso uno o entrambi gli anabbaglianti della Fiat Panda 169 (MY 2003) non funzionano? A spiegare i dettagli del problema è proprio un autoriparatore, Daniele (MECC.SUBARU): “Ho un problema abbastanza grossolano sulla Panda di una mia amica. Inizialmente non funzionava nessuno dei due anabbaglianti. Pensai subito fossero i fusibili, infatti uno era bruciato, glieli cambiai entrambi già che c’ero e li per li funzionarono le luci. Il mattino seguente dovevo finire due cose e colpo di scena! L’anabbagliante sinistro non va. Com’è possibile mi chiedo?”.

PROBLEMA ANABBAGLIANTI FIAT PANDA: LE VERIFICHE DA FARE

Pur mettendo in pratica l’esperienza da autoriparatore con le prove del caso, il fusibile degli anabbaglianti Panda continua a saltare. Infatti scrive: “Ho provato ad invertire i fusibili luce destra con la sinistra ma rimane tutto invariato. Ho invertito le lampadine auto ma è sempre uguale, la destra funziona la sinistra no. In più sono le lampadine h4, quindi con abbaglianti e l’abbagliante funziona”. Una conclusione che induce a pensare che non è un problema di corrente che arriva alle lampadine dei fari. Semmai, il problema agli anabbaglianti della Panda che non funzionano, risiede più a monte dell’impianto elettrico. E infatti la soluzione al problema dei fari della Panda non tarda ad arrivare.

PROBLEMA ANABBAGLIANTI FIAT PANDA: LA SOLUZIONE

Secondo Ciccio1987, collaboratore di SicurAUTO.it ed esperto di elettronica, il problema è si nel fusibile bruciato della Panda, ma la causa è un’altra e sarebbe nel Body Computer. “Due fili da 0,5 mm2 che portano la corrente ai fari anabbaglianti (55W che a 12V fanno quasi 5A). Così a lungo andare il calore dissipato sui fili per effetto Joule rende pessimo il contatto con i pin del connettore nel BC aumentando ulteriormente la resistenza di contatto e quindi il calore dissipato. Morale: si carbonizzano i pin del connettore”. La soluzione al problema anabbaglianti Panda, quindi, sembrerebbe anche molto nota alle officine che risolvono bypassando il connettore sottodimensionato sul BC. “Per risolvere devi andare da un elettrauto che conoscerà certamente il problema. Lui smonterà il body computer e taglierà i fili del connettore, saldandoli direttamente sulla scheda elettronica. Questo risolve il problema del contatto ma non quello della corrente troppo elevata. Per risolvere in modo definitivo molto meglio i relè”.