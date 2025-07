OSRAM compie 100 anni: l’innovazione per la sicurezza di guida

Nel 1925, OSRAM Automotive cambiò la storia dell’automobilismo presentando a Berlino la prima lampada a doppio filamento al mondo: la BILUX. Questo piccolo ma rivoluzionario componente permise per la prima volta il passaggio da anabbaglianti ad abbaglianti con un solo dispositivo, segnando un punto di svolta per la sicurezza stradale. Fu l’inizio di un percorso che avrebbe visto OSRAM diventare un pilastro tecnologico per le officine indipendenti IAM (Independent Aftermarket), i costruttori OEM (Original Equipment Manufacturer) e i distributori di ricambi auto. Nei prossimi paragrafi ripercorriamo 100 anni di OSRAM nell’innovazione per la sicurezza di guida.

DALL’ALOGENA ALLO XENO AI LED: LE TAPPE FONDAMENTALI DI OSRAM AUTOMOTIVE

Negli anni ’70, OSRAM fu tra i pionieri della tecnologia alogena con la celebre lampada H4, diventata rapidamente uno standard nel settore. Vent’anni dopo, nel 1991, OSRAM lanciò la D1, la prima lampada allo xeno HID ad alta intensità, rivoluzionando il concetto di luminosità ed efficienza. L’innovazione continuò nel 1993 con la lampada H7, seguita nel 2000 dai primi proiettori full-LED per veicoli premium. Nel 2007 l’azienda rispose alla crescente domanda di personalizzazione, lanciando una gamma di lampade alogene ad alte prestazioni, pensate per chi cerca durata, potenza o stile. Il video #SicurEDU qui sotto spiega in modo facile e dettagliato le differenze tra lampadine alogene, xeno e LED.

Nel 2014 ha esteso il proprio know how anche ai fari da lavoro e agli abbaglianti addizionali per uso off-road e veicoli speciali. Tuttavia, la qualità costruttiva OSRAM va ben oltre le soluzioni di illuminazione. Infatti, nel 2019 il catalogo OSRAM Automotive si è ampliato con la linea di accessori auto OSRAM: torce da ispezione, prodotti per la manutenzione della batteria e delle gomme, dash cam e molto altro, pensati per rispondere alle esigenze professionali degli autoriparatori e di mobilità degli automobilisti.

ARRIVANO LE LAMPADE LED OSRAM RETROFIT OMOLOGATE

Nel 2020 OSRAM ha segnato un altro primato con la NIGHT BREAKER LED, la prima lampada retrofit LED omologata per la circolazione stradale in alcuni mercati europei, mentre nel 2024 è arrivata la NIGHT BREAKER LED SPEED H7 omologata in 26 Paesi: plug-and-play, di facile sostituzione, poiché non richiede accessori o cablaggi extra e offre una luminosità molto maggiore rispetto alle lampadine alogene H7 equivalenti. Questa lampada si aggiunge alle soluzioni LED OSRAM per il retrofit, omologate per i singoli modelli di veicoli e quindi legali nell’utilizzo su strade pubbliche. Ne abbiamo parlato in modo approfondito nel test strumentale con provafari e misurazione dell’illuminamento delle lampade OSRAM NIGHT BREAKER H4 LED.

OSRAM: QUALITÀ TEDESCA, TEST RIGOROSI E VISIONE GLOBALE

Ogni lampada nasce dalla ricerca ingegneristica tedesca e viene testata in oltre 25 centri di ricerca e sviluppo OSRAM in condizioni estreme nel rispetto degli standard ECE R37 ed ECE R128, con l’obiettivo di superare i criteri minimi delle norme per garantire prestazioni superiori e affidabilità anche nei contesti più difficili. Dopo 100 anni dal lancio della prima lampada alogena, OSRAM continua a innovare, confermandosi una realtà di riferimento per l’aftermarket automotive. Restate collegati, poiché prossimamente torneremo a parlare delle lampade LED retrofit OSRAM con un test inedito.