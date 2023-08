Mazda CX-3 con errore telecamera FSC: come risolvere

L’errore B115E che si presenta con la telecamera anteriore della Mazda CX-3 è piuttosto comune anche tra auto di Brand diversi. Viene segnalato nella memoria guasti assieme all’accensione di varie spie (Motore, ABS, AEB, etc.) ogni volta che c’è un problema alla telecamera sul parabrezza che non funziona. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del problema e la soluzione del bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

ERRORE TELECAMERA PARABREZZA AEB: RESET E RICALIBRAZIONE

Quando la telecamera AEB montata sul parabrezza non funziona, di solito si tentano le soluzioni più facili per provare un reset del sistema e vedere se si risolve così:

scollegare e ricollegare la batteria ;

; pulire la lente della telecamera sul parabrezza;

della telecamera sul parabrezza; verificare che il connettore della telecamera sia correttamente collegato;

della telecamera sia correttamente collegato; provare a far ricalibrare la telecamera in officina , come mostra il video qui sotto , soprattutto se è stata sostituita la telecamera o solo il parabrezza perchè rotto;

, , soprattutto se è stata sostituita la telecamera o solo il parabrezza perchè rotto; aggiornare il software che controlla il modulo telecamera.

PROBLEMA TELECAMERA MAZDA FSC: IL BOLLETTINO UFFICIALE

Se il malfunzionamento non si risolve con la calibrazione e l’aggiornamento allora è necessario approfondire la diagnosi con un buon sistema diagnostico. Innanzitutto, come mostra il bollettino tecnico ufficiale Mazda, il problema è stato riscontrato in modo specifico su questi modelli:

Mazda CX-3 da aprile 2015 in poi.

in poi. Tipo di anomalia : la spia di avvertimento principale si accende e/o si accendono più spie.

: la spia di avvertimento principale si accende e/o si accendono più spie. Software difettoso vista frontale FSC (Forward Sensing Camera).

In diagnosi è possibile constatare la presenza dei seguenti codici errore:

B115E “Orientamento telecamera controllo abbaglianti (FSC), Suffisso byte del tipo di errore: 76”;

“Orientamento telecamera controllo abbaglianti (FSC), Suffisso byte del tipo di errore: 76”; U0483 “Ricezione dati non validi dalla centralina di illuminazione anteriore, Suffisso byte del tipo di errore: 68”;

“Ricezione dati non validi dalla centralina di illuminazione anteriore, Suffisso byte del tipo di errore: 68”; U053B “Ricezione dati non validi dal modulo di elaborazione immagine A, Suffisso byte del tipo di errore: 68.

Il malfunzionamento della telecamera frontale Mazda FSC, non è da sottovalutare poiché controlla molti altri sistemi ADAS e di sicurezza:

Fari LED adattivi (ALH)

LED adattivi (ALH) Avviso di attenzione del conducente (DAA)

(DAA) Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)

(LDWS) Sistema di assistenza al mantenimento della corsia (LAS) e Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)

(LAS) e Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS) Sistema di riconoscimento dei segnali stradali (TSR)

(TSR) Supporto avanzato Smart City Brake (SCBS avanzato)

(SCBS avanzato) Supporto intelligente di frenata in città [Avanti] (SCBS F)

[Avanti] (SCBS F) Supporto alla frenata intelligente (SBS)

MALFUNZIONAMENTO TELECAMERA MAZDA: LA SOLUZIONE

In presenza dei suddetti errori collegati al malfunzionamento della telecamera Mazda FSC, l’unica soluzione che si è rivelata efficace è la sostituzione della telecamera anteriore. I dettagli dell’intervento provengono dal bollettino tecnico ufficiale Mazda R059/21, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.