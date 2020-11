Manutenzione auto tramite App: in Citroën si fa il Video Check

Fare manutenzione auto a distanza in periodo di limitazioni: come funziona l’app per il Video Check presso la rete Citroën

La manutenzione auto tramite App ha supportato in questi mesi di emergenza Covid-19 il mondo automotive a più livelli. Concessionarie, officine, autolavaggi, centri revisione ecc. hanno potuto assistere i clienti grazie ai social. Una novità che nella manutenzione auto si è rivelata fondamentale per poter chiedere chiarimenti all’autoriparatore sulle riparazioni da fare e i guasti al veicolo. Qualcosa che presso la rete Citroën si chiama Video Check. Ecco come funziona e come richiederlo.

MANUTENZIONE AUTO TRAMITE APP

Video Check è una soluzione lanciata a gennaio 2019 in Europa, Sud America e presente anche in Africa. Oggi è disponibile in 30 Paesi, compresa l’Italia, e 3.000 punti vendita con una diffusione più ampia prevista anche in altri Paesi. Secondo i dati del produttore di auto, il 94% dei clienti è soddisfatto di questo servizio innovativo e il 60% degli interventi aggiuntivi comunicati ai clienti con Video Check viene poi autorizzato. Quante volte vi siete ritrovati nella situazione di pagare per interventi necessari e non preventivati, con il dubbio che il meccanico abbia solo gonfiato la fattura? Lo scopo di questo servizio è proprio quello di mantenere viva la fiducia nei clienti.

MANUTENZIONE AUTO TRASPARENTE

L’applicazione permette di realizzare un video dettagliato delle parti dell’auto e inviarlo al cliente per mostrargli eventuali integrazioni del preventivo precedente. Il cliente conferma o meno gli interventi da eseguire in remoto senza necessità di parlare al telefono con l’autoriparatore. “Ciò rappresenta un notevole risparmio di tempo per il cliente che non ha bisogno di spostarsi per confermare gli interventi sul proprio veicolo. Questa soluzione digitale consente di mantenere trasparenza e vicinanza nei confronti dei propri clienti”, spiega Citroën.

MANUTENZIONE AUTO A DISTANZA

Oltre a Video Check, Citroën ha presentato diverse iniziative per fidelizzare i clienti dopo l’acquisto dell’auto nuova. L’applicazione Citroën Advisor dal 2014 è il sito di recensioni online interattivo disponibile in 62 Paesi con un totale di oltre 400.000 recensioni. Ci sono poi anche altre soluzioni adottate dai Riparatori Autorizzati Citroën per garantire un’assistenza completa anche “a distanza”, come l’Appuntamento online, per prenotare via web qualsiasi intervento e servizio. Ma non solo, con il “Pick up & Delivery Service” la vettura del cliente viene ritirata da un addetto direttamente a casa dove sarà riconsegnata dopo l’intervento. Tutti i servizi sono disponibili solo presso i riparatori aderenti, per cui chiedi alla tua officina autorizzata se è attivo il servizio e ne puoi usufruire in caso di necessità.