Manutenzione auto: nel 2019 gli italiani hanno speso oltre 33 miliardi

Perché nel 2019 gli italiani hanno speso di più per la manutenzione auto: i 3 fattori di costo maggiore che hanno pesato sulla riparazione dei veicoli

La spesa per la manutenzione auto e le riparazioni ai veicoli sono costate agli italiani oltre 33 miliardi di euro. E’ quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio Autopromotec, la più importante rassegna internazionale di attrezzature e aftermarket automobilistico. Ecco quali sono le voci di costo che pesano di più nel conteggio della spesa per la manutenzione auto.

SPESA MANUTENZIONE AUTO: L’AUMENTO DEI PREZZI

La spesa per la manutenzione auto del 2019 (33,4 miliardi di euro), è superiore del +4,1% rispetto a quella del 2018. Questo incremento, secondo l’analisi, deriva da tre fattori. Il primo è l’aumento dei prezzi dei servizi di assistenza alle auto che nel 2019, secondo l’Osservatorio Autopromotec, è stato dell’+1,4%.

SPESA MANUTENZIONE AUTO E PARCO CIRCOLANTE

Tale aumento è stato calcolato sulla base di una media ponderata degli indici Istat dei prezzi per la manutenzione e la riparazione, per l’acquisto di pezzi di ricambio e accessori, per l’acquisto di pneumatici e per l’acquisto di lubrificanti. Il secondo elemento che ha inciso sulla spesa è l’aumento del parco circolante di autovetture, che nel 2019 ha raggiunto quota 39.545.232 unità (+1,4% sul 2018). Clicca l’immagine qui sotto, per vedere a tutta larghezza il trend della spesa per la manutenzione negli ultimi 10 anni.

SPESA MANUTENZIONE AUTO E INTERVENTI IN OFFICINA

Infine, il terzo elemento che ha contribuito alla crescita della spesa è l’incremento della quantità di interventi in officina per le operazioni di manutenzione e di riparazione. In base alle stime dell’Osservatorio Autopromotec, è stato dell’+1,2%. L’effetto congiunto dei fattori di crescita della spesa per la manutenzione e la riparazione di autovetture ha determinato per gli italiani un esborso complessivo che, come si è detto, è stato stimato dall’Osservatorio Autopromotec in 33,4 miliardi di euro.