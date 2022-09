Kia Sorento con problemi al DBC: ecco la soluzione

La spia DBC accesa su Kia Sorento non è necessariamente un guasto: ecco come riconoscere un malfunzionamento e quale soluzione adottare

La spia accesa DBC su Kia Sorento e altri modelli del Brand spesso genera confusione nei conducenti. In questo articolo spieghiamo come funziona il sistema DBC Kia e come riconoscere una vera avaria. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del problema e la soluzione del bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

DBC KIA: COME FUNZIONA

La funzione Downhill Brake Control (DBC) aiuta il guidatore a percorrere discese ripide senza dover premere il pedale del freno. Poiché spesso la spia accesa del DBC viene interpretata come un segnale di avaria dopo aver attivato il sistema, ecco quali sono le condizioni in cui si accende e perché:

– spia DBC lampeggiante. Il veicolo si trova in un certo angolo di inclinazione e il pedale dell’acceleratore non è premuto, con la velocità compresa tra 4 e 40 km/h. Il conducente può controllare la velocità del veicolo premendo il pedale del freno o dell’acceleratore;

– spia DBC accesa fissa. Indica che il sistema è temporaneamente disattivato per assenza di una o più condizioni di funzionamento, ad esempio se l’auto non è abbastanza inclinata; il pedale dell’acceleratore è premuto; la velocità è tra 40 e 60 km/h, o per surriscaldamento;

– spia DBC si spegne. Quando si preme il pedale dell’acceleratore e la velocità del veicolo è superiore a 60 km/h.

SPIA DBC ACCESA SU KIA: AVARIE E NORMALE FUNZIONAMENTO

Kia consiglia sempre di disattivare il sistema DBC durante la guida su strade normali poiché potrebbe azionarsi inavvertitamente dalla modalità standby su dossi o curve strette. Se la spia gialla DBC si accende, il sistema potrebbe essersi surriscaldato o non funzionare correttamente. Invece ci sono situazioni che entrano nel normale funzionamento del sistema DBC Kia, ad esempio quando:

– la marcia del cambio automatico è in P e il sistema DBC Kia non funziona. Normale;

– l’ESC si attiva e il sistema DBC Kia non interviene. Normale;

– si accende il quadro e il DBC è disattivato. Normale;

– rumori o vibrazioni dai freni con il DBC è attivato. Normale.

KIA SORENTO CON AVARIA DBC: COME RISOLVERE

In caso di surriscaldamento del sistema DBC, se la spia si accende anche dopo averlo fatto raffreddare, è necessario effettuare un controllo in officina. Se il problema persiste, ricorrere alla soluzione del bollettino tecnico qui sotto. In caso di malfunzionamento permanente del sistema DBC, il bollettino tecnico ufficiale Kia KFE18-41-E460 invece consiglia alla rete autorizzata la soluzione di:

– aggiornare il software della centralina ABS;

Questo rimedio è ufficialmente applicato alla Kia Sorento dal 2015 in poi, ma potrebbe essere efficace anche su altri modelli del Brand.