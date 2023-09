Jeep Compass tira a destra o a sinistra: ecco cosa fare

La Jeep Compass che tira a destra o sinistra non è un problema che si risolve correggendo la geometria e i valori caratteristici delle ruote. È un difetto noto a cui la rete autorizzata Stellantis ha dedicato un bollettino tecnico con la soluzione. Nei paragrafi successivi parleremo del problema della Compass che all’improvviso “tira” da un lato e come risolvere. Al difetto è stato dedicato un bollettino tecnico ufficiale, diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Se l’auto è coperta dalla garanzia del Costruttore è sempre meglio rivolgersi alla rete ufficiale o al venditore dell’auto, se invece la garanzia è già scaduta e il vostro autoriparatore non riesce a venire a capo del problema, mostrategli queste informazioni.

IL BOLLETTINO TECNICO UFFICIALE PER JEEP COMPASS CHE TIRA DA UN LATO

Il bollettino tecnico ufficiale del problema alla Compass che tira a destra o a sinistra, attribuisce l’anomalia a un bug elettronico, mentre ai paragrafi successivi parliamo delle cause più frequenti della deriva legate alla geometria delle sospensioni. Nel caso in oggetto il problema invece si verifica in particolare su:

Jeep Compass prodotte da giugno 2017 a giugno 2022 .

prodotte . Difetto riscontrato come “Il volante potrebbe tirare da una parte”.

Cause del difetto: “Software della centralina del servosterzo elettrico (EPS) difettoso”.

del difetto: “Software della centralina del servosterzo elettrico (EPS) difettoso”. Nessun errore diagnostico rilevato.

SOLUZIONE AL PROBLEMA DELLO STERZO CHE TIRA SULLA JEEP COMPASS

La soluzione alla Jeep Compass che tira da un lato si trova facilmente senza sostituzioni o altre operazioni che porterebbero l’attenzione sulla geometria delle ruote. Una volta verificato che gli angoli caratteristici delle ruote sono a posto, il bollettino tecnico prevede di:

“Aggiornare il software della centralina del servosterzo elettrico (EPS) e del regolatore elettronico velocità di crociera adattivo (ACC)”.

Per i dettagli dell’intervento l’autoriparatore può fare riferimento al bollettino ufficiale Jeep 08-216-22 destinato alla rete autorizzata.

ALTRE CAUSE DELL’AUTO CHE TIRA DA UN LATO SUL DRITTO

Se un’auto inizia a tirare improvvisamente a destra o a sinistra mentre si guida su una strada dritta, in accelerazione o in frenata potrebbero esserci vari motivi alla base di questo comportamento che va approfondito rivolgendosi a un autoriparatore esperto. Ricordando comunque che su strade non perfettamente piane, le ruote tendono a seguire le ondulazioni dell’asfalto, ecco le principali cause legate a difetti dell’auto: