Jeep Compass con display difettoso: come risolvere il problema

Il display quadro strumenti che non funziona come dovrebbe sulla Jeep Compass è uno dei problemi che si possono manifestare più frequentemente su questo modello. Non a caso la rete ufficiale Jeep ha dedicato al difetto un bollettino specifico che propone la soluzione alle officine. Nei prossimi paragrafi analizziamo il difetto e come risolvere secondo le indicazioni del bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Se l’auto è coperta dalla garanzia del Costruttore è sempre meglio rivolgersi alla rete ufficiale o al venditore dell’auto, se invece la garanzia è già scaduta e il vostro autoriparatore non riesce a venire a capo del problema, mostrategli queste informazioni.

IL BOLLETTINO TECNICO UFFICIALE PER JEEP COMPASS CON DISPLAY NON FUNZIONANTE

Il bollettino tecnico ufficiale del problema al display quadro strumenti della Compass è dovuto a un bug software. Nei paragrafi successivi parliamo delle situazioni in cui il display della Jeep Compass sulla plancia potrebbe sembrare “impazzito” o bloccato. Nel caso in oggetto il problema invece si verifica in particolare su:

Jeep Compass prodotte da giugno 2017 in poi .

prodotte . Difetto riscontrato come “Funzione di oscuramento del quadro strumenti non funzionante ”.

strumenti ”. Cause del difetto: “Software quadro strumenti difettoso”.

del difetto: “Software quadro strumenti difettoso”. Nessun errore diagnostico rilevato.

SOLUZIONE AL DISPLAY QUADRO STRUMENTI JEEP COMPASS

La soluzione alla Jeep Compass con display strumenti che resta sempre acceso si trova facilmente senza sostituzioni, secondo il bollettino della rete ufficiale. Una volta verificata l’assenza di altri codici di errore indicativi di altri problemi da indagare, il bollettino tecnico prevede di:

“Aggiornare il software del quadro strumenti”.

Per i dettagli dell’intervento l’autoriparatore può fare riferimento al bollettino ufficiale Jeep 08-052-18 destinato alla rete autorizzata.

ALTRE SITUAZIONI DI MALFUNZIONAMENTO DEL DISPLAY JEEP COMPASS

I display della Jeep Compass hanno spinto diversi proprietari a chiedere consigli sui forum. Ad esempio su Jeep New Compass Forum il display centrale della plancia, quello del sistema Uconnect in pratica, restava illuminato anche a motore spento, ma con la funzione retrocamera non disponibile. A un altro utente invece è accaduto il problema opposto, cioè display rimasto spento durante un viaggio, fino al successivo riavvio del motore. Nella maggior parte dei casi, sono state trovate soluzioni temporanee al problema, effettuando: