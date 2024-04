I difetti auto più frequenti: batteria in testa nel report ADAC

L’Automobile Club Tedesco (ADAC) ha pubblicato il suo report annuale sui difetti auto e i guasti che nel 2023 hanno comportato la richiesta di assistenza stradale in Germania. Oltre a identificare quali sono stati i modelli più difettosi, l’ampiezza dei dati permette per la prima volta un confronto alla pari tra i difetti delle auto ICE ed elettriche.

NEL 2023 +117 MILA RICHIESTE DI SOCCORSO ALL’ADAC PER GUASTI AUTO

Nel corso del 2023 l’ADAC ha ricevuto oltre 3,5 milioni di richieste di intervento, con un aumento di 117.570 casi rispetto all’anno precedente. Il principale fattore trainante di questa crescita è stato il volume di traffico generale, che ha portato a un incremento delle panne. Con l’espansione dell’elettromobilità, è inevitabile che aumentino anche i guasti alle auto elettriche. Nel 2023, l’ADAC ha rilevato un doppio dei casi di auto elettriche bloccate rispetto all’anno precedente, salendo da circa 15.000 eventi nel 2022 a 30.009 nel 2023. Nei prossimi paragrafi sveliamo anche il confronto tra auto ICE ed EV.

I GUASTI AUTO PIU’ FREQUENTI NEL 2023 SECONDO L’ADAC

Un dato interessante emerge dall’analisi dei guasti che riporta quali sono le cause di panne più frequenti nel 2023:

la batteria di avviamento continua a essere il guasto principale. Sebbene nel 2022 il 43,2% dei guasti fosse attribuibile a batterie scariche, nel 2023 questa percentuale è aumentata al 44,1% . Ciò suggerisce che le batterie esauste o difettose siano ancora la causa più comune di guasti tra tutti i gruppi di componenti. Ricordiamo che la batteria di avviamento svolge una funzione primaria anche sulle auto elettriche;

continua a essere il guasto principale. Sebbene nel 2022 il 43,2% dei guasti fosse attribuibile a batterie scariche, . Ciò suggerisce che le batterie esauste o difettose siano ancora la causa più comune di guasti tra tutti i gruppi di componenti. Ricordiamo che la batteria di avviamento svolge una funzione primaria anche sulle auto elettriche; i problemi al motore o all’elettronica del motore (22,8%);

(22,8%); motorino di avviamento , al generatore, alla rete di bordo o all’illuminazione (10,5%);

, al generatore, alla rete di bordo o all’illuminazione (10,5%); difetti degli pneumatici (8,8%);

(8,8%); serrature (7,1%)

(7,1%) carrozzeria, sterzo, freni, telaio, trasmissione (6,9%);

AUTO ELETTRICHE VS ICE: QUALI SONO PIU’ AFFIDABILI?

Una domanda che l’ADAC prova a rispondere è se le auto elettriche siano più soggette a guasti rispetto alle auto a combustione interna. Secondo i dati ADAC, le auto elettriche sembrano godere di una maggiore affidabilità, soprattutto se confrontate con i modelli a benzina o diesel. Per le auto immatricolate nel 2020, il divario nei guasti tra veicoli elettrici e a combustione è rimasto pressoché costante (7,6 auto EV ogni 100 veicoli vs 9,5 ICE ogni 100 veicoli). Mentre per quelle immatricolate nel 2021, i veicoli elettrici hanno presentato fino a 3,6 guasti in meno ogni 1.000 veicoli rispetto a quelle ICE.

Tuttavia, l’ADAC sottolinea che è ancora presto per poter affermare che le auto elettriche continueranno ad essere più affidabili nel tempo, poiché: