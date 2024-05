La presa OBD, acronimo di On-Board Diagnostics, è un componente presente sulla maggior parte delle auto in circolazione, fondamentale per la diagnosi elettronica dei guasti. A partire dal 2022 il contro della spia di avaria motore (MIL) tramite OBD fa parte delle procedure di revisione. Quindi diventa di interesse più ampio sapere dove si trova la presa OBD sulle auto, anche per operatori che prima di questa novità non si ponevano il problema, ma con questa novità potranno leggere in modo diretto e più affidabile anche temperatura e giri del motore. Oggi esistono molti modi per trovare la presa OBD e spesso sono le stesse attrezzature di diagnosi più aggiornate e professionali a segnalare il punto esatto nell’abitacolo. Nei prossimi paragrafi cerchiamo di capire come individuarla anche grazie ad App per trovare l’OBD, qualora questa funzione non fosse disponibile sull’attrezzatura utilizzata.

COME TROVARE LA PRESA OBD

La posizione della presa OBD nelle auto è generalmente all’interno dell’abitacolo per la maggior parte dei Brand, e protetta o meno da coperchi in plastica. Fatta eccezione per i modelli più diffusi in circolazione, andare per tentativi potrebbe rivelarsi inefficace e infruttuoso. Partiamo però proprio dai punti più comuni, per poi parlare di alcuni esempi specifici. Sebbene la posizione esatta possa variare da un modello all’altro, ci sono alcuni punti comuni in cui è possibile cercare la presa OBD in assenza di altre indicazioni:

Sotto al cruscotto lato guida (a sinistra). Questa è una delle posizioni più comuni per la presa OBD sopra al pedale della frizione (es. modelli FCA), nei pressi del volante oppure sopra al pedale dell’acceleratore, nei pressi del blocchetto/pulsante di avviamento. Potrebbe essere coperta da una protezione da sganciare tirandola semplicemente (es. alcuni modelli PSA) oppure da svitare (es. Fiat Panda); Nel vano portaoggetti lato passeggero (a destra). In alcuni veicoli, la presa OBD può essere nascosta all’interno del vano portaoggetti lato passeggero o anche all’esterno di esso. Quando è all’interno del portaoggetti potrebbe non essere coperta da alcun coperchio e facilmente individuabile con una torcia; Sotto al sedile del guidatore. Su alcune auto, la presa OBD può essere posizionata sotto al sedile anteriore sinistro. In questi casi potrebbe essere coperta da una protezione di plastica o moquette e collocata nel vano portaoggetti nascosto (es. alcuni modelli Opel); Sul tunnel centrale. Molte auto hanno la presa OBD nel portaoggetti centrale davanti al cambio (alcuni modelli PSA), nei pressi del tunnel centrale, nascosta nel bracciolo centrale, nel porta bicchieri o nei pressi delle bocchette di ventilazione zona piedi; Nel vano motore. E’ una posizione più insolita, generalmente per le auto che utilizzano sia la presa standard OBD, sia uno standard di collegamento proprietario del Costruttore. Questa presa è in realtà dedicata alla lettura guasti di specifiche centraline, ad esempio ABS, ASR, Airbag, come su alcuni modelli KIA per informazioni, funzioni e test aggiuntivi rispetto a quelli disponibili nella presa OBD standard in abitacolo. In questi casi, può essere necessario l’utilizzo di un adattatore specifico se serve collegarsi alla presa di diagnosi nel vano motore.

POSIZIONE PRESA OBD DIAGNOSI: ALCUNI ESEMPI

Ora che abbiamo una panoramica generale su dove cercare, esaminiamo le posizioni specifiche per alcuni dei brand automobilistici più diffusi in Italia.

Audi A1, A3, A4: sotto al cruscotto, alla sinistra del volante (guida a sinistra), si accede senza smontare nulla;

BMW Serie 2: sotto al cruscotto, alla sinistra del volante (guida a sinistra), si accede senza smontare nulla;

Fiat Punto, Fiat 500, Fiat Panda: sotto al cruscotto, alla sinistra del volante (guida a sinistra), si accede smontando il portaoggetti;

Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Kuga: sotto al cruscotto, alla sinistra del volante (guida a sinistra), si accede smontando il portaoggetti;

Peugeot 208, 3008: sotto al volante, si accede rimuovendo la copertura del piantone dello sterzo;

Toyota Yaris: sotto al cruscotto, alla sinistra del volante (guida a sinistra), si accede senza smontare nulla;

Volkswagen Polo, Golf, Tiguan: sotto al cruscotto, alla sinistra del volante (guida a sinistra), si accede senza smontare nulla;

APP PER TROVARE LA PRESA OBD AUTO

A questo punto si comprende perché è più agevole trovare la presa OBD tramite la strumentazione di diagnosi in dotazione alle officine di autoriparazione. Alcuni strumenti per test più semplici e veloci, come l’analisi della spia MIL con la revisione auto dal 2022, potrebbero non avere questa funzione. Tuttavia ci sono app per trovare la presa OBD che si possono scaricare online sia per Android che iOS, ad esempio:

Dov’è la mia presa OBD2? Scaricabile su Google Play Store e Apple App Store;