Citroën C3 con fendinebbia che resta acceso: come risolvere?

La Citroën C3 è affetta da un problema molto diffuso e conosciuto tra gli addetti ai lavori: il fendinebbia sinistro, che rimane sempre acceso anche quando non dovrebbe. Questo problema, oltre a rappresentare un’anomalia di funzionamento, potrebbe compromettere la sicurezza stradale e causare inconvenienti ai conducenti, oltre che il rischio di ricevere una multa.

PROBLEMA CITROËN C3 CON FENDINEBBIA SEMPRE ACCESO

Il guasto riguarda in particolar modo le Citroën C3 dal 2016 in poi e si manifesta con la memorizzazione del codice errore A98F nella centralina multifunzione del veicolo, che indica un “guasto al fendinebbia sinistro”. Questa anomalia è attribuita a un malfunzionamento della scatola dei fusibili (nota anche come “piastra dei relè 1”) situata nel vano motore.

Il problema della Citroën C3 con fendinebbia che resta acceso non impedisce di guidare, ma non va sottovalutato, poiché il Codice della Strada stabilisce chiare indicazioni sulla guida con i fendinebbia accesi e prevede anche multe per l’utilizzo non consentito.

DIAGNOSI CITROËN C3 CON FENDINEBBIA CHE RESTA ACCESO

Per determinare con certezza se il problema ai fendinebbia della Citroën C3 risiede nella scatola dei fusibili, gli esperti di Hella – Forvia consigliano di seguire questa procedura:

Disinserire l’accensione: spegnere l’auto e assicurarsi che tutti i sistemi siano spenti. Attendere 10 minuti: questo consente di evitare eventuali scariche elettriche residue. Staccare il cavo di massa della batteria: per garantire la sicurezza durante le operazioni successive. Scollegare il connettore multiplo: rimuovere il connettore centrale a 28 pin dalla scatola dei fusibili nel vano motore. Ricollegare il cavo di massa della batteria. Inserire l’accensione: riaccendere il veicolo e verificare il comportamento del fendinebbia sinistro.

Se, al termine di questa procedura, il fendinebbia sinistro non si accende più in modo anomalo, il problema può essere attribuito a un guasto nella scatola dei fusibili.

SOLUZIONE CITROËN C3 CON FENDINEBBIA CHE RESTA ACCESO

In caso di guasto confermato, la soluzione raccomandata nel bollettino tecnico, è la sostituzione della scatola dei fusibili. Questa operazione è necessaria per ripristinare il corretto funzionamento dei fendinebbia e prevenire ulteriori malfunzionamenti all’impianto elettrico dell’auto.

Anche se sembra un’operazione apparentemente facile, vi consigliamo di affidare l’intervento a un meccatronico qualificato. L’inadeguato o imperfetto collegamento potrebbe infatti provocare il surriscaldamento dei cavi o cortocircuiti con rischio di incendio.