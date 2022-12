Brembo Greenance: -80% di polveri sottili dai freni

I nuovi freni Brembo Greenance strizzano l’occhio all'ambiente senza compromessi su performance e sicurezza: sul mercato dal 2023

Brembo Greenance Concept è la soluzione sviluppata dall’azienda specializzata in impianti frenanti per coniugare basso impatto ambientale, sicurezza e ridotti costi di manutenzione. Il nome è tutto un programma: deriva dall’unione delle parole “green” e “performance”. Ecco tutte le novità dei freni Brembo sviluppati per ridurre le emissioni di polveri dai freni PM10 e PM2,5.

FRENI BREMBO GREENANCE: LA FUSIONE TRA “ECO” E “PERFORMANCE”

Il kit freni Brembo Greenance è apripista di nuova gamma di dischi in lega speciale e pastiglie freno sviluppati per l’Aftermarket automobilistico attingendo dall’innovazione dell’azienda nel mercato del primo equipaggiamento (OE). I freni Brembo Beyond Greenance sono realizzati per combinare prestazioni di frenata con un minore impatto ambientale, aumentando al contempo la durata dei dischi. “Greenance Kit Concept abbraccia alcuni dei più importanti capisaldi del DNA di Brembo”, afferma Roberto Caravati, Chief Operating Officer Aftermarket GBU di Brembo. “Il nostro impegno costante per la sostenibilità si associa a prestazioni di alto livello e alla volontà di cogliere e anticipare le opportunità e i megatrend più impegnativi dell’industria automobilistica, contribuendo attivamente a una mobilità futura migliore e più sostenibile”.

MENO POLVERI DAI FRENI CON I NUOVI KIT BREMBO GREENANCE

Le prestazioni e la sicurezza dei freni Brembo Greenance sono certificati dal superamento dei test di omologazione previsti dalla norma ECE-R90 e validati dai test che Brembo svolge internamente anche oltre i criteri minimi delle direttive UE. Il ricorso al know how tecnologico maturato negli anni ha permesso di valorizzare anche l’ambiente, con una significativa riduzione delle emissioni:

– 83% in meno di emissioni PM10 rispetto alla media dei kit aftermarket e -81% rispetto al primo equipaggiamento;

– 80% in meno di emissioni PM2,5.

DISCHI E PASTIGLIE BREMBO GREENANCE: IN ARRIVO NEL 2023

Il kit Brembo Greenance Concept promette anche una maggiore percorrenza con una minore usura, ottimizzando così anche i costi d’uso dell’auto. Secondo Brembo la durata attesa dei dischi freno è triplicata rispetto a un prodotto aftermarket equivalente. I prodotti Brembo Greenance saranno disponibili sul mercato come soluzione in kit (dischi e pastiglie) a partire dal secondo trimestre del 2023.