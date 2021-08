BMW X1 con rumore dalle ruote: sintomi e soluzione del problema

La soluzione al rumore dalle ruote della BMW X1 F48 non dipende dai dischi: sintomi, soluzione e bollettino tecnico ufficiale

Il problema del rumore dalle ruote della BMW X1 sembra essere piuttosto diffuso e noto, al punto che la Casa ha diramato un bollettino dedicato alla soluzione del difetto. L’anomalia è tra le più subdole che si possano verificare, poiché i sintomi del rumore sulla BMW X1 non si verificano quando si preme il pedale del freno, anche se sono coinvolti direttamente i dischi dei freni. Ed è anche il motivo che potrebbe indurre alla sostituzione dei freni con la speranza di eliminare il problema, ma senza riuscirci. Se hai una BMW X1 con un rumore metallico proveniente dalle ruote anteriori e vuoi sapere come eliminarlo, in questo articolo riportiamo le informazioni ufficiali da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Leggi questo articolo e mostra la soluzione al tuo meccanico.

BMW X1 CON RUMORE DALLE RUOTE

Il rumore alle ruote delle BMW X1 è un tipico problema che per vari motivi (usura dell’auto, strade dissestate, freni usurati) spinge a fare diagnosi frettolose e riparazioni non risolutive. Non di rado infatti si incolpano le pastiglie usurate che restano appoggiate al disco, il gioco delle pinze dei freni, ecc. Nel caso della BMW X1, il rumore dalle ruote che ha richiesto un’indagine dedicata per la frequenza con cui si è presentato sulle auto, ha origine dai dischi dei freni ma non in fase di frenata, bensì durante la guida a bassa velocità e nelle svolte. I sintomi che si possono riconoscere durante una prova su strada, secondo le informazioni ufficiali fornite agli autoriparatori, sono un ticchettio metallico proveniente dalle ruote anteriori. Se l’officina fa pressioni per la sostituzione di dischi e pastiglie, chiedete di tentare prima la soluzione meno costosa qui sotto.

COME RISOLVERE IL RUMORE ALLE RUOTE DELLA BMW X1

Il rumore dai freni e dalle ruote della BMW X1, potrebbe non risolversi con la sostituzione di dischi e pastiglie, se l’auto rientra tra i modelli in cui avviene il contatto tra il disco del freno e la flangia del cuscinetto della ruota. Se i dischi sono eccessivamente usurati o il difetto ha provocato dei danni sulla pista frenante, allora potrebbe essere necessaria anche la sostituzione. Altrimenti la soluzione della rete ufficiale prevede i seguenti passaggi:

– Smontaggio dei dischi freno anteriori;

– Posizionamento di una rondella distanziale di spessore adeguato tra i dischi dei freni e i cuscinetti delle ruote EK-Grip;

– Pulizia dei dischi e della superficie di accoppiamento fra il disco del freno e il cuscinetto ruota con detergente freni;

– Montaggio dei dischi freno anteriori;

– Sostituzione dei bulloni delle ruote anteriori e posteriori se non sostituiti negli ultimi 2 anni.

BOLLETTINO TECNICO BMW PER IL RUMORE ALLE RUOTE DELLA X1

I rumori alle ruote della BMW X1, come per molti altri modelli, possono dipendere anche dall’usura degli organi dello sterzo e sospensione. Ma se la tua auto è stata prodotta dal 2015 in poi, sappi che per le BMW X1 F48, la rete ufficiale ha diramato il bollettino tecnico BMW 62885876-06. Quindi se l’officina non riesce a venire a capo del problema mostragli queste informazioni e proponi la soluzione consigliata.