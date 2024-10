Avaria cambio Audi, VW, Seat e Skoda: la soluzione definitiva

Se possiedi un’auto Volkswagen, Seat e Skoda con cambio automatico e hai riscontrato l’errore P27F500, relativo al solenoide del blocco selettore, sei nel posto giusto per cercare di risolvere autonomamente il problema. Questo guasto può comportare di circa 700 euro se la garanzia è scaduta, come hanno commentato sul Gruppo Facebok Cupra Italian Club. Tuttavia, con un po’ di manualità, puoi provare a eseguire la riparazione da solo, seguendo questa guida o mostrando questo articolo alla tua officina di fiducia. Seguendo la procedura che riportiamo di seguito, condivisa sul blog Seat Cupra, dovresti essere in grado di risolvere il problema dell’errore P27F500 sul cambio automatico del tuo veicolo Volkswagen, Seat, Cupra o Audi.

CODICI DI ERRORE SELETTORE MARCE VOLKSWAGEN, SEAT, CUPRA E AUDI

L’errore P27F500 indica che il solenoide del blocco selettore del cambio (la leva usata per cambiare marcia) è bloccato in posizione aperta. Attraverso la diagnosi OBD si potrebbero visualizzare anche altri errori memorizzati. Ad esempio:

P271100 , Cambio marcia non valido.

, Cambio marcia non valido. P07E400 , Parcheggio non si inserisce.

, Parcheggio non si inserisce. P07E600 , Blocco parcheggio attivato.

, Blocco parcheggio attivato. P288A00 , Attuatore del blocco parcheggio – cortocircuito a positivo.

, Attuatore del blocco parcheggio – cortocircuito a positivo. P288B00 , Attuatore del blocco parcheggio – segnale non valido.

, Attuatore del blocco parcheggio – segnale non valido. P288900, Attuatore del blocco parcheggio – cortocircuito a massa.

Questi errori di avaria, sono quasi sempre provocati dai contatti del solenoide allentati, se non ci sono altri indizi di malfunzionamento e guasti collaterali.

ATTREZZI PER RIPARARE IL SOLENOIDE CAMBIO CON LA LEVA BLOCCATA IN P

In presenza di questi codici o di problemi relativi al selettore, è necessario intervenire sul solenoide del selettore per poter ripristinare il funzionamento del cambio automatico. Se l’auto è ancora in garanzia, è assolutamente obbligatorio rivolgersi alla rete ufficiale Volkswagen. Tuttavia, se la garanzia è scaduta, questa guida ti aiuterà a risolvere il problema in fai da te o con l’aiuto di un meccatronico esperto.

Prima di iniziare, assicurati di avere i seguenti attrezzi e materiali necessari:

Gancio come in foto sotto o cacciaviti sottili per la rimozione del solenoide dalla sua sede.

per la rimozione del solenoide dalla sua sede. Ago di dimensioni appropriate per stringere i contatti del solenoide.

di dimensioni appropriate per stringere i contatti del solenoide. Pulitore per contatti elettrici.

elettrici. Grasso protettivo per connettori elettrici.

elettrici. Fascette di plastica (2,5 x 200 mm).

di plastica (2,5 x 200 mm). Adesivo poliuretanico per vetri.

poliuretanico per vetri. Pinze e forbici per tagliare le fascette.

PROCEDURA DI RIPARAZIONE SELETTORE CAMBIO LEVA BLOCCATA VOLKSWAGEN

Rimozione del coperchio del selettore o del tunnel tra i sedili

Segui il manuale di riparazione specifico del tuo veicolo, se disponibile, per rimuovere il coperchio del selettore con la leva del cambio. Assicurati di procedere con cautela per evitare di danneggiare componenti delicati. E’ possibile seguire anche vari tutorial video online.

Estrazione del solenoide dal coperchio

Utilizza degli utensili sottili, ad esempio due cacciaviti e inseriscili sotto la piastra del solenoide, situata sopra il connettore.

Solleva delicatamente il solenoide, alternando il movimento a destra e a sinistra, per sbloccarlo e tirarlo fuori dal coperchio.

Regolazione dei contatti

Utilizzando un ago di dimensioni adeguate, piega leggermente i contatti del solenoide fino a ottenere un contatto perfetto con i relativi pin nel corpo del selettore.

fino a ottenere un contatto perfetto con i relativi pin nel corpo del selettore. Verifica che i contatti non siano deformati e che abbiano una buona aderenza con il connettore.

Pulizia e lubrificazione dei contatti

Pulisci i contatti del solenoide e i pin nel corpo del selettore con un pulitore per contatti elettrici.

e i pin nel corpo del selettore con un pulitore per contatti elettrici. Applica uno strato di grasso protettivo sui contatti del connettore del solenoide per prevenire ossidazioni future.

Fissaggio del solenoide con fascette

Crea due anelli con le fascette di plastica (70 mm di diametro circa) e posizionale sotto le linguette laterali del solenoide sul coperchio del selettore.

con le fascette di plastica (70 mm di diametro circa) e posizionale sotto le sul coperchio del selettore. Pulisci e sgrassa la superficie esterna del solenoide e l’interno della sua sede, insieme ai lati delle linguette.

Applica quattro punti di adesivo poliuretanico (di circa 4-5 mm di diametro e altezza) nei punti inferiori di ogni lato del solenoide.

Reinstallazione del solenoide

Inserisci con cura il solenoide nella sua sede nel coperchio del selettore, assicurandoti che le linguette laterali siano ben fissate.

nel coperchio del selettore, assicurandoti che le laterali siano ben fissate. Passa una terza fascetta attraverso gli anelli delle due fascette precedentemente installate e chiudi il blocco della fascetta centrale. Il blocco centrale dovrebbe essere orientato nella direzione frontale dell’auto.

dovrebbe essere orientato nella direzione frontale dell’auto. Stringi gradualmente le fascette laterali e regola la posizione di tutte le fascette per garantire che la fascetta centrale avvolga saldamente le linguette del solenoide.

Ulteriori regolazioni e fissaggi

Stringi ulteriormente la fascetta centrale in modo graduale, assicurandoti che rimanga ben salda sulle linguette. Evita di applicare troppa forza per non rompere le fascette o farle scivolare.

o farle scivolare. Una volta assicurato il solenoide, taglia le parti in eccesso delle fascette, lasciando circa 3-5 mm di margine dopo il blocco.

Montaggio finale e test