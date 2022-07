Audi A4 con Lane Assist non operativo: difetto e soluzione

Ecco cosa fare in caso di Lane Assist non operativo su Audi A4 (e altri modelli) dotate di assistente al mantenimento della corsia

L’Audi A4 e altri modelli del Brand, come tutte le auto dotate di ADAS, richiedono la ricalibrazione della telecamera e dei sensori radar in caso di riparazioni alla carrozzeria o la sostituzione del parabrezza. In questo articolo però parleremo di un caso molto specifico: Audi A4 con “Lane Assist non operativo” che compare improvvisamente sul display. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del problema e la soluzione del bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

AUDI A4 CON LANE ASSIST NON FUNZIONANTE

Le fanpage e i forum sono popolati da automobilisti e appassionati che di fronte al messaggio Lane Assist Audi non operativo, si affidano ai consigli non sempre efficaci. Ad esempio:

– scollegare e ricollegare la batteria;

– pulire la lente della telecamera sul parabrezza;

– verificare che il connettore della telecamera sia correttamente attaccato;

– provare a far ricalibrare la telecamera in officina, come mostra il video qui sotto.

Quest’ultimo consiglio è sicuramente molto utile, ma non è sicuro che sia la soluzione giusta, come spiega il bollettino tecnico relativo all’Audi A4 con Lane Assist non disponibile e spia gialla accesa.

AUDI A4 CON LANE ASSIST NON DISPONIBILE: ERRORI IN CENTRALINA

La spia gialla accesa del Lane Assist anziché verde sull’Audi A4 è un problema maggiormente riscontrato su queste auto, con i sintomi e gli errori memorizzati in centralina come di seguito:

– Audi A4/A4 Quattro prodotte dal 2008 al 2016;

– il difetto si manifesta con il malfunzionamento del sistema assistenza cambio corsia;

– gli errori presenti in centralina sono B2000 “Errore somma di controllo memoria interna centralina”, C1115 “Centralina 2 per assistenza al cambio corsia” e C1114 “Centralina di assistenza al cambio corsia, non calibrabile automaticamente”.

SOLUZIONE AUDI A4 CON PROBLEMA CAMBIO CORSIA LANE ASSIST

In presenza dei suddetti errori collegati al malfunzionamento/ non disponibilità dell’assistente di corsia, l’unica soluzione che si è rivelata realmente efficace è la sostituzione della centralina assistenza cambio carreggiata (J769/J770). I dettagli dell’intervento provengono dal bollettino tecnico ufficiale Audi 2043303/5, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.