La tinta della nostra auto nel tempo diventa opaca e spenta, ecco i consigli per lucidare la carrozzeria auto e donarle nuova brillantezza

Un’automobile con la carrozzeria pulita e lucente è motivo d’orgoglio per tanti automobilisti, la maggior parte però non sa come lucidare la carrozzeria auto in fai da te senza fare danni. Si tratta del car detailing per i professionisti: tutte le tecniche utilizzate per lucidare e proteggere la verniciatura. Lo scopo del detailing è quindi quello di rendere l’automobile esteticamente perfetta. Scopriamo quali sono i 10 consigli per lucidare la carrozzeria auto.

1.DIFFERENZA TRA LAVAGGIO E DETAILING CARROZZERIA AUTO

Il lavaggio dell’auto è un’operazione semplice grazie alla quale asportiamo dalla superficie della carrozzeria sporco, polvere e tutti quei detriti, anche organici, che vi si depositano. Con il car detailing invece si lavora sulla vernice della carrozzeria auto, eliminando le imperfezioni, dovute al tempo ma anche ai lavaggi errati, donando alla tinta della vettura profondità e lucentezza. Ogni volta che abbiamo più tempo libero, è il momento ideale per prendere una pausa e prendersi cura dell’auto in maniera mirata.

2.LUCIDARE LA CARROZZERIA QUANDO LAVORARE SULLA VERNICIATURA

Qualsiasi operazione, inclusa la lucidatura dell’auto, va effettuata sulla carrozzeria fredda, possibilmente in un luogo coperto o all’ombra. Lavorare con prodotti chimici sulla verniciatura rovente è controproducente, di certo non si otterranno risultati soddisfacenti, visto che i liquidi tenderanno ad asciugarsi prematuramente, e si rischia di far danni.

3.LA DECONTAMINAZIONE DELLA CARROZZERIA AUTO

Vi proponiamo un semplice esperimento da fare dopo aver lavato come di consueto l’automobile; prendiamo un sacchetto di plastica sottile, come quelli usati per congelare i cibi, mettiamo la mano dentro e scorriamo, con il palmo riverso in giù, la carrozzeria della nostra automobile. Ci renderemo subito conto di quanto sia irregolare la superficie, avvertiremo depositi sulla verniciatura quasi invisibili a occhio nudo. Si tratta di residui, prevalentemente metallici o resinosi, i quali nel tempo contaminano gli strati superficiali della verniciatura rendendola opaca. Prima di lucidare la carrozzeria quindi il primo passo è quindi quello di decontaminare, chimicamente o facendo uso di una Clay Bar (una barretta di argilla con la quale, assieme a un lubrificante, massaggiare tutta la carrozzeria).

4.ISPEZIONE ACCURATA PRIMA DI LUCIDARE LA CARROZZERIA

Dopo aver lavato e decontaminato la carrozzeria dell’auto è opportuno rendersi conto delle reali imperfezioni presenti, come i graffi circolari da lavaggio cosiddetti “swirl” nella foto sotto, evidenti soprattutto sulle tinte scure, scoprendo così come e dove intervenire con gli interventi di ripristino. Bisogna quindi ispezionare accuratamente la carrozzeria auto usando una torcia specifica e potere così valutare come procedere con la lucidatura auto.

5.PROTEGGERE LA CARROZZERIA DA NON LUCIDARE

Le operazioni di detailing potrebbero essere compromettenti per parti in plastica, guarnizioni, fanaleria e badge applicati sulla vettura. Bisogna quindi proteggerle coprendole con del nastro da mascheratura e mettersi al riparo da danni accidentali che potrebbero rivelarsi costosi da ripristinare.

6.IL POLISH ADATTO PER LUCIDARE LA CARROZZERIA

Come lucidare la carrozzeria auto? In base alla tipologia e gravità del difetto riscontrato bisogna impiegare il polish adatto per livellare lo strato di vernice trasparente; esistono prodotti di varia tipologia con poteri abrasivi diversi, da sostanze chimiche ad abrasione zero fino ai cosiddetti Compound, formulati per offrire una elevata capacità di rimuovere i difetti. Il suggerimento è quello di avere a disposizione un mix di prodotti, così da potere trattare le varie tipologie di difetto riscontrabili sulla verniciatura.

7.LUCIDARE LA CARROZZERIA AUTO SENZA ATTREZZI

La lucidatura della carrozzeria auto si può fare anche a mano, senza quindi l’uso di utensili elettrici. Per i meno esperti infatti è più facile fare danni con un utensile elettrico che a mano. Ovviamente bisogna disporre di una buona dose di olio di gomito e di un set di pad specifici per questo tipo di intervento. In commercio si trovano kit ad hoc per la lucidatura a mano ma è bene sapere che i risultati saranno ben lontani da quelli ottenuti con la lucidatura meccanica.

8.GLI UTENSILI GIUSTI PER LUCIDARE LA CARROZZERIA AUTO

L’impiego di una lucidatrice permette di ottenere risultati eccellenti e un alto livello di correzione dei difetti. In commercio si trovano numerosi modelli di lucidatrice con prezzi e caratteristiche diverse. Alla lucidatrice vanno abbinati i platorelli, i supporti necessari per l’utilizzo dei tamponi da lucidatura, e anche in questo caso bisogna disporre di vari modelli e altrettanti tamponi. I tamponi vanno scelti in relazione al tipo di polish che verrà usato, optando per prodotti con analogo potere abrasivo.

9.PROTEGGERE LA VERNICE DELLA CARROZZERIA

Se tutto è stato fatto a regola d’arte, la verniciatura sarà lucente e al tatto si presenterà liscia e setosa. Lo step conclusivo è quello della protezione del lavoro fatto per preservare l’effetto ottico più a lungo possibile. In questo caso si utilizzano cere e sigillanti che creeranno uno strato protettivo contro agenti atmosferici e inquinamento.

10.QUANTE VOLTE LUCIDARE LA CARROZZERIA AUTO

Le operazioni di lucidatura dell’auto e la rimozione dei difetti vanno effettuate soltanto quando è necessario o quando ci si rende conto che la vernice ha perso profondità e lucentezza. Per prolungare i benefici del detailing bisogna porre molta cura nelle successive operazioni di lavaggio e asciugatura, utilizzando prodotti detergenti e panni di qualità. Più accurata sarà la manutenzione della verniciatura più lungo sarà l’intervallo tra una lucidatura e l’altra.