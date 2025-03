Tesla FSD: clienti multati, cambia nome in Cina per evitare guai

La tecnologia di guida autonoma Tesla ha subito un’importante revisione in Cina dopo l’intervento delle autorità di regolamentazione. Il sistema noto come “Full Self-Driving” (FSD) e così denominato anche negli USA, ha cambiato nome in “Intelligent Assisted Driving”, riflettendo in modo più realistico il suo reale livello di automazione. Intanto però alcuni conducenti che hanno provato il sistema di assistenza alla guida Tesla avrebbero ricevuto multe per infrazioni stradali, apparentemente commesse dall’auto in modalità autonoma.

L’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ CINESI SUL TEST DELLA GUIDA AUTONOMA TESLA

Il cambio di nome è avvenuto poco dopo la sospensione della prova gratuita di FSD in Cina, appena una settimana dopo il suo lancio, come riporta Autoblog. Il programma, che sarebbe dovuto durare dal 17 marzo al 16 aprile, consentiva ai clienti Tesla in Cina di testare la tecnologia sulle strade urbane. Tuttavia, la fase di prova ha suscitato reazioni contrastanti, con numerosi episodi di infrazioni stradali rilevate dalle telecamere della Polizia e notificate ai proprietari dei veicoli.

PROBLEMI E SANZIONI DURANTE LA FASE DI TEST DEL TESLA FSD

Diversi proprietari di Tesla avrebbero ricevuto multe a causa di condotta di guida mentre l’auto era in modalità FSD. Tra le infrazioni più comuni vi erano l’uso improprio delle corsie riservate alle biciclette e svolte non consentite.

In un caso specifico, un automobilista ha accumulato ben 7 multe in un solo tragitto. Le strade cinesi sono ampiamente monitorate da telecamere a circuito chiuso che permettono alle autorità di inviare automaticamente le sanzioni.

TESLA CAMBIA IL NOME DELLA GUIDA AUTONOMA FSD E AGGIORNA I PREZZI

Tesla ha quindi modificato i nomi di altre funzionalità di guida assistita per uniformarsi alle normative cinesi. Il sistema “Enhanced Version Automated Assisted Driving” è ora chiamato “Enhanced Assisted Driving“. Così come il software di assistenza alla guida di base, noto in molti Paesi come Autopilot Tesla, è stato rinominato in “Basic Assisted Driving“. Questa scelta sembra voler enfatizzare che la tecnologia non offre una guida completamente autonoma, ma piuttosto un supporto avanzato alla guida. Come del resto hanno chiesto anche le Associazioni dei consumatori negli USA.

In Cina, il sistema “Intelligent Assisted Driving” viene venduto a circa 8.818 dollari, mentre i clienti che dispongono di “Enhanced Autopilot” possono effettuare l’upgrade con un costo ridotto a circa 4.409 dollari, dopo gli ultimi cambiamenti.