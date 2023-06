Subaru EyeSight: -29% di incidenti grazie all’AEB salva ciclisti

Un nuovo studio dell’Istituto assicurativo per la sicurezza stradale (IIHS) dimostra che il sistema di prevenzione degli incidenti Subaru EyeSight basato su telecamera stereoscopica ha ridotto gli incidenti con i ciclisti che viaggiano parallelamente alla strada. L’IIHS ha suggerito anche ulteriori miglioramenti al sistema per ridurre gli incidenti con i ciclisti in generale, che potrebbero sortire già effetti con la nuova generazione del sistema Subaru EyeSight.

COME FUNZIONA IL SISTEMA SUBARU EYESIGHT

EyeSight è una suite di funzionalità di assistenza alla guida avanzata, che include la frenata automatica di emergenza (AEB), attivata da due telecamere montate dietro il parabrezza. Le prime due generazioni del sistema sono state progettate per rilevare solo le biciclette che viaggiano in direzione parallela al veicolo, mentre la terza generazione è stata sviluppata per prevenire anche gli incidenti con biciclette in direzione perpendicolare.

SUBARU EYESIGHT RIDUCE GLI INCIDENTI CON CICLISTI NELLO STUDIO IIHS

Secondo lo studio dell’IIHS, le prime versioni di EyeSight hanno ridotto del 29% gli incidenti paralleli con i ciclisti, ma hanno avuto solo un impatto minore sugli incidenti con le bici in generale. Per comprendere meglio il potenziale di tali sistemi, i ricercatori americani hanno confrontato i tassi di incidenti in bicicletta per i modelli Subaru con EyeSight con i tassi di incidenti per gli stessi modelli senza il sistema in 16 stati USA nel periodo 2014 -2020. Il risultato ha dimostrato che i sistemi erano migliori nel prevenire le collisioni anomale parallele rispetto agli arresti anomali di altro tipo. “Per avere un impatto significativo, i sistemi AEB devono anche essere in grado di prevenire incidenti con biciclette che attraversano davanti al veicolo”, ha affermato Jessica Cicchino, vicepresidente della ricerca IIHS e autore dello studio. I modelli Crosstrek, Forester, Legacy, Outback, Impreza e WRX equipaggiati erano tutti equipaggiati con la prima o la seconda versione del sistema EyeSight.

SUBARU EYESIGHT DI TERZA GENERAZIONE, MA SERVONO ANCHE STRADE PIU’ SICURE

La terza generazione di EyeSight è già disponibile su Subaru Forester e WRX 2022 nel mercato USA. Anche Ascent, Legacy e Outback 2023 hanno la nuova versione del sistema, con a una terza fotocamera che espande il campo visivo. “Queste tecnologie sono fantastiche, ma ci vorrà molto tempo prima che ogni veicolo circolante sia dotato di un tale sistema”, ha dichiarato Cicchino. “Ecco perché c’è bisogno di una migliore illuminazione della carreggiata per aiutare i conducenti a vedere i ciclisti di notte, nonché corsie ciclabili separate e altri miglioramenti delle infrastrutture che sappiamo possono ridurre il rischio di incidenti”.