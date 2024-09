Seggiolini auto: riducono i rischi fino al 71%, se ben utilizzati

Ogni anno migliaia di bambini negli Stati Uniti sono coinvolti in incidenti stradali, con conseguenze spesso tragiche a causa dell’installazione errata del seggiolino auto. Nel 2022, secondo i dati della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), 124.172 bambini di età pari o inferiore a 14 anni sono rimasti feriti in incidenti stradali e 756 hanno perso la vita. Le statistiche confermano che nella maggior parte dei casi il corretto utilizzo del seggiolino auto avrebbe ridotto notevolmente i rischi per neonati e bambini, ecco perché è stata istituito il National Seat Check Saturday, che ricorre il 21 settembre.

L’EFFICACIA REALE DEI SEGGIOLINI AUTO PER LA SICUREZZA DEI BIMBI

L’efficacia dei seggiolini auto installati correttamente è indiscutibile. Quando un seggiolino è montato correttamente, può ridurre il rischio di morte del 71% per i neonati e del 54% per i bambini piccoli in caso di incidente. Tuttavia, la NHTSA ha rilevato che nonostante la maggior parte dei genitori e dei tutori ritenga di installare correttamente il seggiolino, quasi la metà di questi risulta in realtà posizionato in modo errato.

Errori comuni come una cintura mal posizionata, una base non fissata saldamente o la scelta di un seggiolino non adeguato alla corporatura del bambino possono compromettere gravemente la sicurezza del piccolo passeggero. Nel video qui sotto, puoi approfondire tutti gli errori da evitare con il seggiolino spiegati dagli esperti nei video #SicurEDU.

LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA NHTSA SUI SEGGIOLINI AUTO

Per affrontare questo problema e aumentare la consapevolezza sull’importanza del corretto utilizzo del seggiolino auto, la NHTSA ha organizzato una campagna di sensibilizzazione durante la Child Passenger Safety Week, che si è conclusa nel National Seat Check Saturday, il 21 settembre.

Durante questa giornata, tecnici certificati presenti in aree dedicate nelle principali città USA accolgono gli automobilisti che viaggiano con bambini al seguito. Durante gli incontri all’aperto vengono offerti controlli gratuiti dei seggiolini auto e consigli per informare i genitori e i tutori sulle corrette modalità di installazione.

LE VERIFICHE AL SEGGIOLINO DA FARE ANCHE IN FAI DA TE CON FREQUENZA

Sophie Shulman, vice amministratrice della NHTSA, ha ribadito l’importanza di partecipare a questi eventi: “Incoraggiamo tutti i genitori e gli assistenti che hanno bambini sui seggiolini auto ad assicurarsi di avere il seggiolino giusto, che sia installato correttamente e di farlo controllare presso una stazione di ispezione locale dei seggiolini auto durante il National Seat Check Saturday”.

Un semplice controllo può fare la differenza tra la vita e la morte in caso di incidente. Puoi farlo anche in autonomia seguendo i consigli del video sopra e ricorda di ripeterlo spesso oppure ogni volta che trasporti passeggeri più corpulenti accanto al seggiolino, quando porti l’auto al lavaggio o in officina per qualche manutenzione che potrebbe richiedere lo smontaggio del seggiolino dall’auto. Non perderti anti altri utili consigli nella guida completa al trasporto dei bambini in auto.