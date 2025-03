LiDAR vs Tesla Vision: qual è il sistema più sicuro? Il test

Share on:

Da quando Tesla ha eliminato i sensori di parcheggio ad ultrasuoni dalle auto, i conducenti sono stati guidati nelle manovre dalla tecnologia di elaborazione delle immagini catturate dalle telecamere. Ma quanto è sicuro il sistema Tesla Vision in situazioni di emergenza? Il video del test pubblicato da Mark Rober, confronta il sistema LiDAR Lexus e il sistema Tesla Vision. Il test è composto da 6 prove diverse per capire in quali condizioni di guida i due sistemi rischiano di essere ingannati dal contesto stradale e se il sistema Tesla Vision, che si basa esclusivamente su telecamere ad alte prestazioni e sull’elaborazione delle immagini, è efficace quanto i più sofisticati sistemi LiDAR.

PERCHÉ TESLA HA LANCIATO IL SISTEMA VISION?

Prima di entrare nel vivo del test apriamo una parentesi sul perché Tesla abbia abbandonato i sensori fisici sulle auto. La scelta di basare l’architettura dei sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) esclusivamente sulle telecamere Tesla Vision riflette la convinzione di Elon Musk che l’intelligenza artificiale e la visione artificiale siano sufficienti per creare un sistema di guida autonoma completamente sicuro ed efficiente. Ma sarà anche più efficace del sistema di rilevamento LIDAR?

CONFIGURAZIONE DEL TEST LIDAR CONTRO TESLA VISION

Il test è stato condotto in un ambiente controllato con una serie di ostacoli e sfide progettate per testare i limiti di ciascun sistema. Il SUV Lexus è dotato di sensori LiDAR che creano una nuvola di punti dell’ambiente circostante, consentendo al veicolo di rilevare e evitare gli ostacoli. Il sistema Tesla Vision, d’altra parte, si basa su telecamere e algoritmi di visione artificiale per percepire l’ambiente.

Il test che si può vedere nel video qui sotto è suddiviso in più fasi, ognuna per mettere alla prova entrambi i sistemi in una situazione di emergenza o di possibile discrepanza tra la visione virtuale e il contesto reale:

Bambino in piedi sulla strada con l’auto che viaggia a 40 miglia orarie ;

con ; Bambino che invade la strada , dando alle auto solo 1 secondo di tempo per evitarlo ;

, dando alle auto ; Test in condizioni di fitta nebbia , riprodotta con una macchina del fumo;

, riprodotta con una macchina del fumo; Guida sotto la pioggia ;

; Guida con luce abbagliante , tipica dell’alba o del tramonto;

, tipica dell’alba o del tramonto; Sfondo dipinto su una barriera posta sulla traiettoria dell’auto;

RISULTATI DEL TEST LIDAR LEXUS VS TESLA VISION

I risultati del test mostrano che il sistema LiDAR Lexus si comporta meglio del sistema Tesla Vision in diverse situazioni.

Il sistema LiDAR montato sulla Lexus è più preciso nel rilevare ed evitare gli ostacoli:

riconosce il bambino e arresta l’auto 18 metri prima quando è fermo o comunque in sicurezza se il bambino invade la corsia;

o comunque in sicurezza se il bambino invade la corsia; in condizioni di scarsa visibilità con la fitta nebbia, sotto la pioggia e con luce radente, il LIDAR riesce ugualmente a rilevare il manichino e arrestare l’auto;

ugualmente e arrestare l’auto; Il LiDAR riconosce anche lo sfondo dipinto e ferma l’auto prima di schiantarsi sulla barriera;

Mentre, il sistema Tesla Vision:

rileva il bambino troppo tardi per frenare con l’AEB e investe il manichino, mentre con l’Autopilot attivo la Model 3 si ferma a debita distanza sia quando il manichino è fermo al centro della strada, sia quando attraversa all’improvviso;

per frenare e investe il manichino, attivo la Model 3 sia quando il manichino è fermo al centro della strada, sia quando attraversa all’improvviso; in caso di nebbia e pioggia, l’Autopilot non ha visto il manichino e l’ha investito, mentre la telecamera non è stata abbagliata dalla luce e ha riconosciuto il manichino ;

e l’ha investito, mentre la non è stata abbagliata dalla luce e ; Il sistema Tesla Vision, non riesce a rilevare lo sfondo dipinto, ciò smentisce quindi l’ipotesi che una visione intelligente allo stato attuale o nella versione testata sia in grado discriminare piccoli indizi e frenare l’auto.

Il test di confronto tra i sistemi LiDAR Lexus e il sistema Tesla Vision dimostra che i sistemi LiDAR sono più costosi, ma anche più sofisticati e precisi dei sistemi basati su telecamera.