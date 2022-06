LG ottiene la certificazione TÜV per testare la sicurezza dei software auto

LG diventa un software testing center TÜV: potrà validare i software delle Case automobilistiche anche per USA ed Europa

Il software testing center di LG Electronics è stato nominato laboratorio TÜV Rheinland, ottenendo quindi la possibilità di effettuare valutazioni della sicurezza dei software automobilistici che rientrano negli standard ISO 26262-6. Ecco cosa cambia per LG e la certificazione dei software di guida autonoma e connettività.

COME SI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE TÜV RHEINLAND

Con l’accreditamento riconosciuto dal TÜV Rheinland, il software testing center di LG potrà valutare e confermare autonomamente la qualità e la sicurezza funzionale dei software automobilistici, a partire dai sistemi di guida autonoma e dalle reti in-vehicle fino ai dispositivi elettrici ed elettronici. In base all’ILAC Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA), i report rilasciati dal software testing center di LG saranno riconosciuti in 70 Paesi, compresi gli Stati Uniti e l’Europa, e godranno della stessa affidabilità di quelli rilasciati da agenzie terze specificamente dedicate ai test. Per poter ricevere la certificazione da parte di TÜV Rheinland come LG, il richiedente deve rispettare degli standard molto rigorosi in determinate categorie, come:

– rispetto dell’ambiente;

– impianti;

– competenze;

– processi produttivi.

LG SI FA SPAZIO NEL SETTORE DEI SOFTWARE AUTOMOTIVE

Diventando un laboratorio certificato TÜV Rheinland per i software di sicurezza funzionale nel campo automobilistico, il centro di testing LG si prefigge l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda dell’industria automotive, testando e confermando a TÜV Rheinland le soluzioni software per i veicoli delle aziende. Questo riconoscimento offre ad LG l’opportunità di rafforzare ulteriormente la sua competitività nel settore dei software automobilistici, in costante sviluppo.

DALLA PRODUZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DI SOFTWARE E SISTEMI DI ASSISTENZA

Lo scorso anno, lo stesso testing center di LG aveva già ricevuto un altro riconoscimento, dal programma Korea Laboratory Accreditation (KOLAS) diventando laboratorio ISO 26262-6 dedicato alla valutazione dei software automobilistici autonomi e alla misurazione della qualità dei prodotti elettrici ed elettronici (IEC 61508-3). LG sostiene di essere attualmente l’unico produttore coreano a poter produrre e rilasciare, in maniera indipendente, una relazione approvata da KOLAS in Corea.